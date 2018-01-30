دستگاه خودبانک (ITM) محصول برتر ایرانی در سال ۹۶

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر با اشاره به دومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی و درخشش محصولات این بانک گفت: این جشنواره با شناسایی، انتخاب و معرفی محصولات و خدمات نوآورانه شرکت‌ها به جامعه، زمینه انتخاب بهترین‌ها را فراهم آورده و با ایجاد جایگاه ویژه و انحصاری برای آن محصول، مزیت منحصربه‌فردی را برای تداوم موفقیت‌های محصول در بازار ایجاد می‌کند.

رضا حاجی علی بیگی با اشاره به موفقیت بانک شهر در این جشنواره افزود: دستگاه خود بانک (ITM) این بانک موفق به کسب لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی در سال ۹۶ شد.

وی با اشاره به اینکه (ITM) تحولی در صنعت بانکداری با استفاده از ظرفیت جوانان نخبه کشور است، افزود: این محصول با هدف عدم اتکا به بازارهای خارجی به مشتریان بانکی خدمات رسانی می‌کند.

حاجی علی بیگی با اشاره به ویژگی‌های این دستگاه تصریح کرد: افتتاح حساب و صدور کارت نقدی،انتقال وجه بین سپرده‌ها و انتقال وجه بانکی، اعلام مفقودی و مسدودی کارت، صدور اینترنتی کارت هدیه، پرداخت اقساط تسهیلات بانک شهر، مسدود کردن اینترنت بانک و همراه بانک،انتقال وجه ساتنا، انتقال وجه پایا، صدور گواهی تمکن مالی، صورتحساب فارسی و لاتین، و همچنین خدمات مبتنی بر دولت الکترونیک از جمله خدماتی است که این دستگاه ارائه می‌دهد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین دستگاه ISTM سیم کارت تلفن همراه (فعلا ایرانسل) را به صورت مکانیزه صادر می‌کند که در حال حاضر (ITM) به تنهایی ظرفیت صدور مکانیزه آن را داراست و به عنوان خدمت نوین دیگری از سوی بانک شهر در این جشنواره مورد قدردانی قرار گرفت.

بر این اساس، این جشنواره با هدف شناسایی، ارزیابی و تعیین برترین نوآوری‌های شرکت‌های ایرانی در حوزه تولید و ارائه محصولات و خدمات جدید به مصرف کنندگان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و داتشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

تاکید بر اهمیت آموزش سرمایه انسانی در بانک شهر

معاون اداری و توسعه منابع انسانی بانک شهر با تاکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع در این بانک گفت: بانک شهر به عنوان بانکی جوان، طی سال‌های اخیر با تاکید بر اهمیت آموزش نیروی انسانی، به مشتریان خدمات رسانی کرده است.

حسن رستم‌پناه با بیان اینکه مهترین دغدغه مدیران این بانک، آموزش نیروی انسانی متعهد و متخصص است، افزود: در حال حاضر دارایی‌های ثابت به هیچ عنوان حرف اول را در آینده سازی یک سازمان اقتصادی نمی‌زند، بلکه سرمایه‌های فکری موثر و نیروی کارآمد از مهم‌ترین ارکان در پیشبرد اهداف یک سازمان است.

وی تصریح کرد : سازمانی که نیروی انسانی متخصص ، متعهد و خلاق نداشته باشد، در آینده با مخاطره روبه‌رو خواهد شد.

رستم پناه در ادامه با اشاره به برخی برنامه‌های این بانک خاطر نشان کرد: کار پژوهشی با عنوان «تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی بانک شهر» آغاز شده که امیدواریم در آینده نزدیک اثرات آن را در عملکرد و پیشرفت کارکنان شاهد باشیم.