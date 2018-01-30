موافقت با دو دیدار تیم ملی ایران با ترکیه/دستور به تاج برای طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی در نشست امروز در رابطه با اینکه بحث میزبانی تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا به کجا رسید و موضع دقیق وزارت ورزش در این زمینه چیست؟ گفت: این حساسیت وجود دارد که حقی از مردم و کشورمان در این زمینه تضعیف نشود. به خصوص در میدان های دیپلماتیک و لابی هایی که انجام می شود. جلسه ای که در کمیته اجرایی afc برگزار شد، مصوب شد که دیدارهای لیگ قهرمانان به صورت رفت و برگشت برگزار شود. از ۱۷ نفر، ۱۴ نفر به این موضوع رأی دادند سپس مسئله در هیئت رئیسه afc نیز مطرح و آنجا نیز به تصویب رسید.

سفت و سخت دنبال احقاق حق فوتبال برای میزبانی ها هستیم

وی در این رابطه ادامه داد: عربستانی ها یارگیری می کنند و اماراتی ها را با خود همراه کردند تا ثابت کنند ایران کشوری امن برای میزبانی نیست. از طرفی یک شرکت وضعیت امنیت ایران را در این زمینه مورد بررسی قرار داد. در همین رابطه دیروز بحثی داشتیم مبنی بر اینکه خیلی سفت و سخت به دنبال احقاق حق خود باشیم و ضمن اینکه پیگیر گزارش بررسی وضعیت میزبانی ایران توسط شرکت ایرلندی باشیم.

گزارش ناظر ایرلندی به صورت رسمی باید اعلام شود

معاون وزیر ورزش اظهار داشت: ناظری که برای وضعیت امنیت ایران به کشورمان سفر کرده بود به صورت شفاهی اعلام کرده است که ایران مشکل امنیتی ندارد اما این مسئله باید به صورت رسمی اعلام شود. حالا در این میان دعوایی که کشورهای قطر، امارات و عربستان دارند یک بحث دیگر است و اینکه در نهایت عربستانی ها در نهایت چه تصمیمی می گیرند اصلا مشخص نیست. ما منتظر اعلام گزارش هستیم و به عنوان وزارت ورزش در کنار باشگاه ها و فدراسیون فوتبال هستیم تا اجازه ندهیم حقی تضعیف شوند و باشگاه ها بتواند در کشور خودمان برگزار کننده دیدارها در لیگ قهرمانان باشند.

Afc و فیفا اجازه ورود سیاست به ورزش را ندهند

داورزنی با بیان اینکه اطمینان دارم تلاشمان به نتیجه می رسد تصریح کرد: البته به عنوان وزارت ورزش، ورود مستقیم به بیانیه ها و اقدامات انجام شده در این زمینه نداریم اما حق ما این است که afc و fifa اجازه ندهند که سیاست و دولت در امور ورزش دخالت کنند. درخواستمان این است که اولا مصوبه کمیته اجرایی afc که دو سه ماه پیش گرفته شد اجرایی شود و دوماً گزارش ناظر ایرلندی هم به صورت رسمی اعلام شود.

بررسی پرونده مهدی طارمی در کمیته اخلاق

وی همچنین درخصوص مهدی طارمی درباشگاه پرسپولیس که اخیراً وارد حاشیه های جدیدی شده است، گفت: در امور داخلی باشگاه ها دخالت نمی کنیم چون باشگاه ها باید استقلال خود را حفظ کنند اما هم کمیته اخلاق و هم کمیته انضباطی وجود دارد که چنین مواردی را پیگیری می کنند اما در این میان باشگاه هایی که اداره آنها برعهده وزارت ورزش است، حساسیت نسبت به آنها بیشتر است و خود ما هم نسبت به آنها حساسیت داریم که حتماً مقررات درموردشان رعایت شود. طبیعی است که کمیته اخلاق این موضوع را بررسی و بامتخلفین برخورد می کند. فرقی هم نمی کند که طرف چه فردی و یا چه باشگاهی است.

به تاج گفتیم پیگیر موضوع طارمی باشد

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش در ادامه یادآور شد: در جریان سفری که اردوغان به ایران داشت و همچنین سفری که هیئت ایرانی به ترکیه انجام داد، مذاکراتی صورت گرفت تا طلب ۴ میلیاردی باشگاه ریزه اسپور که دنبال وصول آن بود، ختم به خیر شد اما حالا چنین مسائلی در رسانه ها مطرح شده که واقعا به نفع فوتبال نیست. امیدواریم کمیته اخلاق و کمیته انضباطی این مسائل را مدنظر داشته باشد. به تاج گفته ایم که موضوع را دنبال کند و با متخلفین در هر رده ای برخورد جدی شود چون تأکید داریم که در برخورد با مجامع بین‌المللی مانند AFC،FIFA باید صادقانه باشیم تا خدای ناکرده فردی حقیقی- حقوقی رفتاری خلاف واقع نداشته باشد که در این صورت مجموعه ورزشی لطمه می خورد.

وی با بیان اینکه افراد بدانند نماینده باشگاه ها و افراد هستند، خاطرنشان کرد: به عنوان یک کشور مسلمان که ادعای شیعه بودن داریم باید بیشتر از دیگران اصول اخلاقی را در قراردادهای بین‌المللی رعایت کنیم. در کل الان نمی توان در این پرونده دخالتی کرد کمیته انضباطی باید اعلام رأی کند.

ارتباطمان با فوتبالی ها خوب است

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در رابطه با حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی مطرح شد و اینکه «تا به امروز وزارت ورزش چه حمایتی از فدراسیون برای این بازی ها انجام داده است؟ چه بخشی از بودجه فدراسیون فوتبال پرداخت شده است؟ بودجه ۱۰ میلیاردی که قرار بود که به عنوان بودجه ویژه در اختیار فدراسیون قرار گیرد چه شد؟ و در صورتی که کیروش متقاضی برگزاری یک دیدار دوستانه با یکی از تیم های بزرگ باشد، وزارت ورزش چه کمکی برای تأمین هزینه خواهد کرد؟» پاسخ داد.

وی در پاسخ به این پرسش ها گفت: وزارت ورزش از فدراسیون فوتبال حمایت کرده و این حمایت را دنبال خواهد کرد تا تمام برنامه ها اجرا شود. رابطه وزارت ورزش با فوتبال خوب است کنار فدراسیون هستیم و حتی جلسات متعدد با تاج داریم تا در جریان برنامه ها و دغدغه های آنها برای جام جهانی باشیم. تلاش وزارت ورزش این است که آنچه از طرف فدراسیون برای آماده سازی تیم ملی تصویب می شود، به اجرا برسد.

صد درصد بودجه فوتبال را پرداخت کرده ایم

داورزنی با بیان اینکه سیاست کلی دولت، حمایت از تیم ملی فوتبال است، اظهار داشت: تا به امروز فدراسیون های دیگر به طور میانگین ۶۰ درصد بودجه خود را دریافت کرده اند اما صد درصد بودجه فدراسیون فوتبال تخصیص داده شده است. حتی قراردادی که برای کمپ تیم ملی فوتبال بسته شده قرارداد خوبی بود که وزارت ورزش از آن حمایت کرد.

موافقت با دو دیدار تیم ملی فوتبال با ترکیه

داورزنی خاطرنشان کرد: تا به امروز با صد درصد برنامه هایی که از طرف فدراسیون فوتبال و برای آماده سازی تیم ملی پیشنهاد می شود در شورای برون مرزی موافقت شده است. همین دیروز شورای برون مرزی با درخواست فدراسیون برای برگزاری دو بازی مقابل ترکیه موافقت کرد. ضمن اینکه بدون وسواس در مورد تعداد نفرات، پیشنهادات و برنامه های فدراسیون فوتبال را تصویب می کنیم.

برای بازی با تیم های بزرگ کنار فدراسیون هستیم

داورزنی همچنین با بیان اینکه در رابطه با بودجه ویژه ۱۰ میلیاردی، وزارت ورزش از طریق معاون امور مالی پیگیر موضوع است، در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که وزارت ورزش برای دیدار دوستانه تیم ملی با یک تیم بزرگ چه کمک مالی ای خواهد داشت، تصریح کرد: در مورد تصمیمات کیروش و برنامه هایی که برای تیم ملی دارد، فدراسیون تصمیم می گیرد و ما هم هر تصمیمی که فدراسیون بگیرد در کنارش هستیم.