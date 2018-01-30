مسجد خاستگاه انقلاب اسلامی است/ ده ویژه برنامه فرهنگی در مساجد

به گزارش خبرنگارمهر، نشست خبری تشریح برنامه های کمیته مساجد دهه فجر انقلاب اسلامی صبح امروز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه با حضور حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی مسئول کمیته مساجد دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این نشست مسیول کمیته مساجد دهه فجر با اعلام اینکه هر مسجد نه تنها نقطه عزیمت به سمت اهداف انقلاب اسلامی بلکه فرجام حرکت انقلابی در این زمینه بوده است گفت: امروز نیز راه بدست اوردن توفیقات و پایداری انقلاب اسلامی از راه تقویت مساجد است.

حجت الاسلام والمسلمین حبیب رضا ارزانی در نشست تشریح ویژه برنامه های مساجد در دهه فجر گفت : شعار امسال ما مساجد خاستگاه انقلاب اسلامی است، چرا که مساجد هم آغاز انقلاب بود و هم انقلاب ما باید به مساجد ختم شود.

وی تاکید کرد: سعی کردیم ارتباط با مسجد را با درنظر گرفتن حوزه های مختلف مسجد، این را درنظر داشته باشیم که مسجد فقط برای نماز خواندن نیست، بلکه عبودیت و درسهای مختلف با خدا است و مابقی کارها که در مسجد رنگ عبودیت پیدا می کند.

وی ادامه داد: ۳۹ هزار مسجد در ایام الله دهه فجر با برگزاری محافل خاطره گویی با حضور مبارزین انقلابی و راویان جنگ و همچنین مسابقات قرآنی در کمیته قرآنی مساجد، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین ارزانی با اشاره به ویژه برنامه ۱۰ شب، ۱۰ مسجد؛ اظهار کرد: ویژه برنامه ۱۰ شب،۱۰ مسجد؛ ۱۰ مسجد برتر از استان ها و شهر ها انتخاب شده و برنامه های ویژه ای از قبیل سرود، خاطره گویی و ... برگزار می شود. و همچنین از هنرمندان مسجد و کسانی که در پیروزی انقلاب ما موثر

وی با اعلام شعار این کمیته افزود:مساجد خواستگاه انقلاب اسلامی شعاری است که این کمیته در دهه فجر انقلاب اسلامی مشخص کرده است.

حجت الاسلام ارزانی با بیان فعالیت های این کمیته پرداخت و تصریح کرد:نعمت انقلاب باعث تقویت ارتباط مستمر در تمامی حوزه ها است که اگر تنها ان را به مناسک عبادی محدود کنیم ظلم به اجتماع الهی است.

وی ادامه داد:توجه به کودکان و نوجوانان،گسترش ارتباطات اجتماعی زیر سایه مساجد، همراهی با سالمندان از دیگر کارکردهای مساجد است.

وی با اعلام برپایی ۲۸ فعالیت فرهنگی از سوی کمیته مساجد دهه فجر و با همراهی ۱۴ دستگاه افزود:ما ۲۴هزار مسجد داشته که از بین انها ۳۹هزار و پانصد مسجد فعال در حوزه های مختلف فرهنگی هستند.

وی برگزاری محافل خاطره در مساجد با حضور مبارزین انقلابی،برگزاری شب شعر انقلاب اسلامی، برگزاری نشست های بصیرتی را بخشی از فعالیت های این کمیته اعلام کرد و عنوان داشت:برپایی مسابقات قران در رشته های مختلف قرائت، حفظ و نهج البلاغه و همکاری با کمیته قران از دیگر فعالیت های این کمیته بوده است.

وی پیش بینی مشارکت بیش از ٣٩٥٠٠ مسجد و کانون فرهنگی هنری مساجد را عامل تقویت دانست و افزود:، غباروبی و آذین بندی امامزادگان، برگزاری نمایشگاه های عکس و پوستر با موضوع انقلاب، معرفی مساجدی که پایگاه انقلاب و نقش آفرین بودند، اکران فیلم های جشنواره مردمی عمار و فیلم های مستندی و سینمایی، حضور مسئولین استانی و شهرستانی، غباروبی و عطرافشانی مزار شهداء از دیگر برنامه های این کمیته در دهه فجر خواهد بود.

مشاوروزیرارشاد در کانون های مساجد با تاکید بر برنامه ریزی جهت تشکیل هیات های اندیشه ورز در مساجد درسه سطح عالی،ملی و کانونی افزود:ارائه خدمات رفاهی، پزشکی و کلاس های آموزش در مساجد، گردآوری دیدگاه های مشاهیر بین الملل درباره امام راحل، دعوت از شخصیت های ادیان توحیدی برای ویژه برنامه های دهه فجر، انتخاب شعار کمیته مساجد دهه فجر، هماهنگی با دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برای اعزام مبلغ به سراسر کشور، برگزاری مسابقات فرهنگی در فضای مجازی با عنوان وحدت جهان اسلام، استفاده از ظرفیت پایگاه های اطلاع رسانی تحت پوشش دستگاه های عضو کمیته مساجد، برگزاری همایش های نقش زنان در تداوم انقلاب و تحقق تمدن اسلامی، طرح بصیرت فاطمی جهت اجراء در مساجد توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد،از سوی این کمیته در دهه فجر صورت خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد:گفتمان سازی انقلاب در قالب کارگاه آموزشی، اجرای طرح سلامت در مساجد و کانون های فرهنگی هنری مساجد ویژه دهه فجر و اهداء خون اعضای کانون های فرهنگی، برگزاری همایش های متعدد در استان های مرزی با حضور بزرگان اهل سنت و شیعه، برگزاری مراسم بزرگداشت انقلاب اسلامی به صورت بومی نیز از دیگر اقدامات این کمیته در دهه فجر خواهد بود.