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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین:

کشف ۳ کیلو گرم موادمخدر شیشه در قزوین

کشف ۳ کیلو گرم موادمخدر شیشه در قزوین

قزوین- جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین از دستگیری یک سوداگر مرگ با ۳ کیلو گرم مواد مخدر شیشه خبر داد.

سرهنگ سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و کسب خبر ار منابع از انتقال مقادیری مواد مخدر از طریق یک سوداگر مرگ به استان قزوین مطلع و بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران با برنامه ریزی و هماهنگی با مقام قضایی وارد عمل شدند افزود: ماموران حین کنترل تردد خودروها در مبادی ورودی قزوین موفق به شناسایی خودروی سواری پژو حامل موادمخدر شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ امیری تصریح کرد: در بازرسی از خودرو مقدار ۳ کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و یک نفر  نیز در این خصوص دستگیر شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 4214401

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