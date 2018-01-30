کشف ۳ کیلو گرم موادمخدر شیشه در قزوین

سرهنگ سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و کسب خبر ار منابع از انتقال مقادیری مواد مخدر از طریق یک سوداگر مرگ به استان قزوین مطلع و بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران با برنامه ریزی و هماهنگی با مقام قضایی وارد عمل شدند افزود: ماموران حین کنترل تردد خودروها در مبادی ورودی قزوین موفق به شناسایی خودروی سواری پژو حامل موادمخدر شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ امیری تصریح کرد: در بازرسی از خودرو مقدار ۳ کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و یک نفر نیز در این خصوص دستگیر شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شد.