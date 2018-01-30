کنوانسیون پالرمو چوب حراج بر امنیت و استقلال ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما درنامه ای سرگشاده به علی لاریجانی و اهدای نشان «ریسمان پوسیده» به رئیس مجلس تاکید کرد:

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

همانطور که مستحضرید اینک با گذشت 2 سال از تصویب 20 دقیقه ای برجام توسط جنابعالی در میان اشک های غیرتمندانه علی اصغر زارعی بر همگان روشن شد که این اقدامات، هیچ حاصلی برای مردم نداشت و صرفا به سیمان شدن قلب راکتور هسته ای انجامید.

چهارشنبه هفته گذشته با تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو در میان فریادهای غیرتمندانه حاجی دلیگانی روز تلخ دیگری برای ملت ایران رقم زدید؛ نیک می دانید که سه سال قبل مرکز پژوهش های مجلس رسما الحاق به این کنوانسیون را مغایر با قانون اساسی، منافع ایران و در بردارنده تعهدات خلاف موازین و مبانی انقلاب اسلامی دانسته بود.

سئوال ما دانشجویان مسلمان ایران زمین از حضرتعالی این است که در این سه سال چه اتفاقی افتاده که با پیوستن به این کنوانسیون ذلت بار، به مانند برجام چوب حراج بر امنیت و استقلال ملی می زنید؟

از آنجا که حضرتعالی در چندسال اخیر نقش موثری در تصویب 20 دقیقه ای برجام و تصویب بی سر و صدای کنوانسیون پالرمو داشته و چهره ای متمایل به غرب را از خود به نمایش گذاشته اید، لذا نشان «ریسمان پوسیده» جهت یادآوری غیرقابل اعتماد بودن امریکا و غرب را به شما هدیه می دهیم.

امیدواریم هر چه سریعتر به مسیر اعتماد به آمریکا و غرب پایان داده و با اعتماد و تکیه به قدرت درونزا جلوی خسارت های محض بیشتر به منافع ملی، استقلال و امنیت ملی را بگیرید.