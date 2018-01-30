امیر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته در حوزه راههای مواصلاتی هماکنون تمام محورهای میامی پاکسازیشدهاند، تأکید کرد: عملیات ۷۲ ساعته برفروبی با حضور یک اکیپ ۱۲ نفرِ از عوامل راهداری و ۱۰ دستگاه گریدر، کامیون برفروب، نمکپاش و ادوات راهسازی ظهر سهشنبه به اتمام رسید.
وی افزود: با تلاش راهداران محورهای مواصلاتی این بخش هماکنون بازگشاییشده و بخشی از عملیات تیغزنی راه و پاکسازی محور همچنان در حال انجام است.
رئیس راه و ترابری میامی از اجرای عملیات نمکریزی و شنپاشی در محورهای بخش کالپوش نیز خبر داد و گفت: این عملیات شبانهروزی از شامگاه شنبه آغاز و تا ظهر سهشنبه ادامه داشت.
تیموری بیان کرد: بارش برف سنگین در پی استقرار سامانه بارشی کمفشار در شرق و شمال میامی سبب مسدود شدن روستاهای دشت دانیال، بخش کالپوش و رضوان شد که خوشبختانه با همراهی عوامل راهداری مشکلی برای تردد مسافران وجود ندارد.
وی همچنین از آمادگی عوامل راهداری برای پذیرایی از مسافران نوروزی، اجرای مانور راهداری، استقرار پستهای پذیرایی و راهنمایی از مسافران و اکیپهای گشت زنی راهداری را در زمره برنامه های این اداره برای ایام منتهی به سال جاری عنوان کرد.
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