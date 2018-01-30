اقتدار ایران به دلیل استقلال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی ظهر سه شنبه در آیین تجدید میثاق با آرمان های امام(ره) طی سخنانی گفت: ادامه راه امام در گرو پیروی از خلف صالح وی و بهترین راه برای ابراز ارادت به ایشان همین راه است.

وی مهم ترین شعار انقلاب اسلامی را انقلاب استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خواند و گفت: پس از گذشت چهار دهه از عمر مبارک نظام اسلامی این شعار محقق شده است و اگر امروز اقتدار و عظمت داریم، به دلیل استقلال کشور است، ما در ایران اسلامی از هیچ کشوری دستور نمی گیریم.

قائم مقام وزیر کشور در ادامه به حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: استقلال کشور در حوزه اقتصادی بر خلاف برخی کارشکنی ها و اعمال تحریم های ظالمانه از سوی ابرقدرت های جهان یکی دیگر از نمادهای تحقق شعارهای انقلاب است.

هاشمی با بیان این که استقلال اقتصادی ایران مورد تایید کارشناسان و نخبگان اقتصادی جهان است، گفت: در حوزه فرهنگ نیز، امروز کشور ما مستقل است و امروز ما در حوزه استقلال فرهنگی موفق هستیم و باید در این حوزه کارهای بیشتری صورت گیرد.



