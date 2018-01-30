ربات جراح «سینا» عنوان بهترین طرح کارآفرینی چین را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح ربات جراح سینا توسط دکتر علیرضا میرباقری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

در این جشنواره که مراسم اعطای جوایز آن روز چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ در گوانجو چین برگزار شد طرح «ربات جراح سینا» عنوان بهترین طرح از دید شرکت کنندگان و مخاطبین را به خود اختصاص داد.

این جشنواره هر ساله در گوانجو برگزار شده و از مدتها قبل پروژه های نوآورانه و فناورانه مناسب برای سرمایه گذاری و تجاری سازی را رصد می کند.

از میان پروژه های رصدشده در سطح بین المللی، هر ساله سی طرح برای ارائه در حضور داوران و سرمایه گذاران بین المللی به کشور چین دعوت شده و در مرحله نیمه نهایی به رقابت می پردازند.

از میان ۳۰ طرح منتخب، ۱۰ طرح به عنوان طرح های برگزیده به مرحله نهایی راه یافته و مجدد به کشور چین دعوت و مورد بررسی قرار می گیرند که طرح «ربات جراح سینا» یکی از طرح های منتخب در مرحله نهایی بود که رتبه اول را از نگاه مخاطبین به خود اختصاص داد.

ربات جراح سینا یک سیستم کامل جراحی رباتیک از راه دور است که می‌تواند از طریق اینترنت و یا سایر کانال‌های ارتباطی مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم دارای دو زیرسیستم اصلی، شامل یک کنسول جراحی در سمت جراح و یک سیستم جراحی رباتیک در سمت بیمار است.

فرآیند جراحی را می‌توان از طریق ارتباطات اینترنتی بین این دو زیرسیستم کنترل کرد. تصاویر مرتبط با اتاق عمل و بیمار به کنسول جراح ارسال شده و همزمان حرکات دست جراح از طریق ربات‌های مستقر در کنسول جراح دریافت شده و به رباتهای جراح مستقر بر بالین بیمار ارسال می‌ شود.

در سیستم سینا، امکان کنترل از راه دور تجهیزات اتاق عمل نیز فراهم است.

از مزایای سیستم ربات طراحی‌شده که فرآیند ثبت اختراع آن با حمایت کانون پتنت ایران انجام گرفته است، می‌توان به مواردی از جمله وجود تقاضا و بازار گسترده برای محصول و خدمات پزشکی مرتبط با رباتهای جراح، تسهیل در فرآیند جراحی‌های پیچیده و دشوار، دقت و کیفیت بالاتر جراحی به دلیل حذف لرزش ها و قابلیت مقیاس گذاری بر حرکات دستان جراح اشاره کرد.

همچنین عدم نیاز به قرار گیری جراح در شرایط دشوار اطاق عمل و دوری از مخاطرات موجود در آن شامل ارگونومی نامناسب حین جراحی، عوامل عفونی، تشعشعات زیان آور، گازهای مضر و امکان انجام جراحی از راه دور در شرایط بحرانی و دور بودن جراح از دیگر مزایای این سیستم است.

دکتر علیرضا میرباقری به عنوان نماینده طرح ربات جراح سینا در این جشنواره حضور یافت و طرح یاد شده را برای مدعوین عالی رتبه، سرمایه گذاران، داوران و حاضرین ارائه کرد.

این طرح بیش از ۱۰ سال سابقه تحقیق و توسعه مشترک توسط دانشگاههای علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی شریف را در کارنامه خود داشته و اکنون توسط یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مرحله تجاری سازی است.

آیین اختتامیه این جشنواره با توجه به اهمیت استراتژیک موضوع و ضرورت ورود فناوری های پیشرفته کشورمان به بازارهای جهانی با حضور دکتر شیرغلامی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو برگزار شد.

این رویداد با مشارکت انجمن همکاری بین المللی شرکت های کوچک و متوسط چین در استان گواندونگ، کمیسیون صنایع و فناوری اطلاعات شهر گوانجو و با همکاری برخی سازمان ها و شرکت های خصوصی و اتاق بازرگانی پارک های صنعتی گوانجو برگزار شد.