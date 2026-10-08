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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۶

تحول در جذب مشارکت‌های مردمی؛ «صدقه من» راهکار نوین کمک خیرخواهانه

تحول در جذب مشارکت‌های مردمی؛ «صدقه من» راهکار نوین کمک خیرخواهانه

سمنان- مدیرکل امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد به تحول در شیوه‌ جذب مشارکت‌های مردمی تأکید کرد و گفت: اپلیکیشن «صدقه من» امکان پرداخت کمک خیرخواهانه را برای نیکوکاران فراهم کرده است.

حمزه‌علی کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید به ترسیم مسیر آینده حوزه مشارکت‌های مردمی، اظهار داشت: حرکت به سمت روش‌های و نوین مشارکت باید با محوریت «خیر محوری» و تسهیل دسترسی نیکوکاران به خدمات دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اپلیکیشن «صدقه من» افزود: نیکوکاران می‌توانند از طریق این برنامه در هر زمان و مکان، کمک‌های خود را با نیت‌های مختلف از جمله صدقه، درمان، مسکن، تأمین جهیزیه، اشتغال، زکات و کفارات پرداخت کنند.

مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور ادامه داد: در این اپلیکیشن امکان انتخاب استان و شهرستان محل هزینه کرد کمک نیز فراهم شده و نیکوکاران می‌توانند با تنظیم یادآوری روزانه، پرداخت صدقه را به صورت مستمر دنبال کنند.

کوهساری همچنین از امکان حمایت از ایتام و فرزندان مشمول طرح «اکرام ایتام و محسنین» از طریق این اپلیکیشن خبر داد و تصریح کرد: توسعه چنین ابزارهایی، مشارکت خیران را آسان‌تر و فرآیند ارائه خدمات به جامعه هدف را هوشمندتر می‌کند.

وی با بیان اینکه استفاده از روش های نوین، سرعت انتقال کمک‌های مردمی به نیازمندان را افزایش می‌دهد، اضافه کرد: «صدقه من» گامی در مسیر هوشمندسازی خدمات حوزه مشارکت‌های مردمی و ایجاد دسترسی آسان‌تر برای خیران است.

کوهساری از نیکوکاران خواست با استفاده از ظرفیت این اپلیکیشن، مشارکت‌های خود را در زمینه های مختلف به صورت هدفمند انجام دهند و افزود: اپلیکیشن «صدقه من» از طریق بازار و مایکت قابل دریافت و نصب است.

کد مطلب 6971503

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