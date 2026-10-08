حمزه‌علی کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید به ترسیم مسیر آینده حوزه مشارکت‌های مردمی، اظهار داشت: حرکت به سمت روش‌های و نوین مشارکت باید با محوریت «خیر محوری» و تسهیل دسترسی نیکوکاران به خدمات دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اپلیکیشن «صدقه من» افزود: نیکوکاران می‌توانند از طریق این برنامه در هر زمان و مکان، کمک‌های خود را با نیت‌های مختلف از جمله صدقه، درمان، مسکن، تأمین جهیزیه، اشتغال، زکات و کفارات پرداخت کنند.

مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور ادامه داد: در این اپلیکیشن امکان انتخاب استان و شهرستان محل هزینه کرد کمک نیز فراهم شده و نیکوکاران می‌توانند با تنظیم یادآوری روزانه، پرداخت صدقه را به صورت مستمر دنبال کنند.

کوهساری همچنین از امکان حمایت از ایتام و فرزندان مشمول طرح «اکرام ایتام و محسنین» از طریق این اپلیکیشن خبر داد و تصریح کرد: توسعه چنین ابزارهایی، مشارکت خیران را آسان‌تر و فرآیند ارائه خدمات به جامعه هدف را هوشمندتر می‌کند.

وی با بیان اینکه استفاده از روش های نوین، سرعت انتقال کمک‌های مردمی به نیازمندان را افزایش می‌دهد، اضافه کرد: «صدقه من» گامی در مسیر هوشمندسازی خدمات حوزه مشارکت‌های مردمی و ایجاد دسترسی آسان‌تر برای خیران است.

کوهساری از نیکوکاران خواست با استفاده از ظرفیت این اپلیکیشن، مشارکت‌های خود را در زمینه های مختلف به صورت هدفمند انجام دهند و افزود: اپلیکیشن «صدقه من» از طریق بازار و مایکت قابل دریافت و نصب است.