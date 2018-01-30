برگزیدگان جشنواره صنایع دستی فجر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین جشنواره فجر صنایع دستی، امروز ۱۰ بهمن ماه در خانه هنرمندان و با حضور علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی کشور، هنرمندان و استادان پیشکسوت برگزار و از برگزیدگان تقدیر شد.

در مراسم اختتامیه دومین جشنواره صنایع دستی از استادان پیشکسوت حمید دواتی، کاظم نیا، آرش حیدریان، افسانه میرامانی، آزاده یاسمن نبی زاده، اصغر خاکساری و میر مولا ثریا تجلیل شد.

همچنین در این مراسم دیپلم افتخار به پریا ویژه، ستاره دژم خویی، سپیده ساده، شهره حقیقی، آذر نجیبی، مصطفی گل محمدی، هشام شب خیز، نگین گلچین پور، آبنوس البرزی، مهران شیرزاده، هدی سراج زاده، فرزاد فرجی، کورش غربی، محمد پور فرزانه، علی حاجیان پور، محمد مهدی باباخانی، عیسی هاشم لو، علی خسروی، الهام حاجی دایی و محمد میر فخرایی اهدا شد.

همچنین در این مراسم سرو زرین به حسن نیستانی، نسرین شایگان، ماجد شهریاری، محمد خورشیدی، سارا هدایت، ساناز نتاج، فرنگیس جمال زهی، لطیفه عبدالهی، منور توانا، هما تاج حیدری، لیلا رحیمی اهدا شد.