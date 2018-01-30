۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۳

نماینده مجلس؛

تحقیق و تفحص ثبت سفارش و واردات خودرو کلید خورد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص از ثبت سفارش، تعرفه و واردات خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اسدالله قره خانی از کلید خوردن تحقیق و تفحص از ثبت سفارش، تعرفه و واردات خودرو خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس با توجه به اتفاقات رخ داده در بحث واردات خودرو طی ماه های گذشته تصمیم گرفتند که موضوع تحقیق و تفحص از واردات خودرو را انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: موضوع ثبت سفارش، تعرفه ها، واردات و محدود کردن آن برای نمایندگی ها زمانی که کنار یکدیگر سنجیده می شود یک نکته را در اذهان ایجاد می کند که از روزی که این سیاست اعمال شده هر روزه با یک شیب تند خودروهای وارداتی افزایش قیمت می یابد.

وی ادامه داد: ای کاش این افزایش قیمت به جیب دولت می رفت و یکباره اعلام می کردند که از فردا تعرفه ها به این میزان است تا یک عده سوءاستفاده نکنند و رانت برای یک عده خاص ایجاد نشود اما این موضوع به صورت تدریجی و در یک پروسه زمانی اعمال شد و این پول به جیب دولت نرفت.

وی تصریح کرد: مردم از این امر متضرر شدند و یک آشفته بازار در زمینه خودرو در کشور ایجاد شد که این تحقیق و تفحص پس از طی مراحل قانونی در مجلس آغاز می شود.

فرشته رفیعی

