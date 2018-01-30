مجمع حافظان کل موسسه مهد قرآن تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جهت تأسیس مجمع حافظان کل قرآن، از حافظان کل قرآن عضو مؤسسه کشوری مهد قرآن دعوت شد در سایت این مؤسسه به آدرس www.ayeh.ir ثبت نام کنند.

محسن خیری معاون هماهنگی و امور استانها، تعامل و ارتباط دو سویه ، تبادل تجربیات و اطلاعات ، بهره‌مندی از ظرفیت های علمی ، آموزشی، پژوهشی را از ضرورت های ایجاد مجمع حافظان کل برشمرد و تصریح کرد سازمان دهی صدور کارت شناسایی برای حفاظ کل، ارتقاء سطح آموزشی حفاظ و تأکید بر حفظ جامع و کاربردی قرآن از دیگر اهداف تأسیس این مجمع می باشد.

بنا بر این گزارش آقای خیری یادآور شد تمامی حافظان کل قرآن عضو مهد قرآن اعم از کسانی که تا کنون در آزمون های سراسری حفظ کل «ترنم وحی» شرکت کرده و یا تاکنون دراین آزمون حضور نداشته‌اند و نیز کلیه حافظانی که گواهینامه حفظ کل دریافت نکرده‌اند و همچنین حافظان کل دارای مدرک و گواهینامه قبولی حفظ کل در ترنم وحی تا بیستم بهمن ماه با مراجعه به سایت مؤسسه به نشانی www.ayeh.ir در بخش ثبت نام، اطلاعات تکمیلی خود را وارد نمایند.

شایان ذکر است مؤسسه کشوری مهد قرآن اولین مؤسسه آموزش قرآن کشوری مردم نهاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در سال ۱۳۷۱ توسط حجت الاسلام مصطفی فومنی الحائری در کشور تأسیس و طی ۲۵ سال خادمی به ساحت مقدس قرآن در ۲۳ استان و بیش از ۵۰ شهرستان دارای دفتر و شعب فعال در امر آموزش جامع قرآن با محوریت حفظ، مفاهیم و معارف اهل بیت علیهم السلام می باشد.