به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری نشست اپدیم که امروز با حضور دکتر نوبخت، معاون دبیر کل سازمان ملل و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد، فرخ توکلی معاون فنی سازمان نقشهبرداری کشور به تشریح وضعیت آسیبخیزی کشورمان پرداخت.
فرخ توکلی با بیان این که نهادهایی که از طرف سازمان نقشهبرداری کشور در تاسیس اپدیم نقش داشتند معمولا آنهایی هستند که در زمینه دادههای زمینمرجع فعال هستند، تاکید داشت: سازمان ما اطلاعات مکانی را جمعآوری کرده و با عکسبرداری هوایی و استفاده از تصاویر ماهوارهای، دادهها را با سایر سازمانها به اشتراک میگذارد. به تازگی سیستمی را راه اندازی کردهایم که زیرساخت اطلاعات مکانی را در اختیارمان قرار میدهد. کارکرد این سیستم به این شکل است که دستگاههای مختلف تکنیکی در سازمانها میتوانند دادههای خود را در سطح ملی، منطقهای و جهانی بدون نگرانی از گم شدن یا در دسترس نبودن به اشتراک بگذارند. یکی از مزایای این سیستم به اشتراک گذاری اطلاعات بلایای طبیعی است.
معاون فنی سازمان نقشهبرداری کشور اظهار کرد: سعی داریم همین تجارب و کسب اطلاعات را در قالب اپدیم پیگیری کنیم تا اطلاعات کشوری و منطقهای در سطح جهانی به اشتراک گذاشته شود. در زلزله بم و سرپل ذهاب نیز سازمان نقشهبرداری تجارب بسیار مفیدی کسب کرده و اطلاعاتی که به وسیله عکسبرداری هوایی تهیه کردیم به ما کمک میکند در مدیریت بحران عملکرد بهتری داشته باشیم.
این کارشناس توضیح داد: یک سری اقدامات باید پیش از وقوع بلایا صورت گیرد برای مثال ما نقاط زلزلهخیز کشور را شناسایی کرده و میدانیم گسلها در چه نقاطی قرار دارند. بر اساس این دادهها، باید در این مکانها که ریسک زلزله در آنها بالاست ساختمانهای مقاوم ساخته شوند. حتی در مورد شهرسازیها و ساخت و سازهای کلان نیز باید به این موضوع توجه داشته باشم که این شهرها باید در چه نقاطی ساخته شوند تا در معرض کمترین آسیب قرار گیرند. سازمان نقشهبرداری در تلاش است با جمعآوری این اطلاعات، اپدیم را یاری کند.
توکلی با تاکید بر استفاده از اطلاعات و دادهها پیش از شروع ساخت و سازها گفت: خوشبختانه فرهنگ استفاده از اطلاعات و دانش مدیریت بحران در کشورمان در حال توسعه است و سازمانهای مختلف پیش از ساخت شهرک ها به این اطلاعات رجوع میکنند. البته کشور ما دارای گسلهای فراوان است و اینکه روی این گسلها هیچگونه ساخت و سازی صورت نگیرد ممکن نیست بلکه باید اولا تا جای امکان سازهها را از این گسلها دور کرد و دوم باید تابآوری سازهها و ساختمانهایی که در مجاورت یا روی گسلها ساخته میشوند را بالا برد. همچنین باید در زمینه دوره بازگشت زمینلرزهها نیز مدلسازی کرده و اطلاعات و تجارب را در اختیار آیندگان قرار دهیم تا به صورت تقریبی بدانند چه بخشهایی از پوسته زمین پرریسکتر از سایر بخشهاست. در زلزله سرپل ذهاب هم میزان تغییرات را استخراج کردهایم و میدانیم باید درصورت بازسازی این مناطق چه نکاتی را رعایت کنیم.
او در پایان با اشاره به لزوم مقاومسازی ساختمانها در پایتخت گفت: تهران ابرشهری با مدیریت بسیار دشوار است. ساختار این شهر در حال حاضر به هم ریخته و بخشهای عمدهای از شهر دارای بافت فرسوده است که نیاز به مطالعات زمینشناسی دارد. درمورد جابجایی گسلهای اطراف تهران تحقیقاتی داشتهایم، میزان جابجاییها را میدانیم و حالا این دانش و اطلاعات را داریم که اگر زلزلهای دیگر رخ دهد چطور از این اطلاعات بهره بگیریم. برای مثال با رصد کامل گسلها با جی پی اس میتوانیم حرکات غیرطبیعی زمین را قبل از وقوع زلزله برسی کنیم.
این کارشناس درباره جی پی اسها در ایران گفت: اخیرا به دستور وزیر کشور، سازمان نقشهبرداری، سیستم تعیین موقعیت استان تهران و استان البرز را طراحی کرده و طرح آن به هیات دولت، وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران ارائه شده است. اگر این سیستم راهاندازی شود، دائما گسلها را تحت نظر قرار داده و رفتار زمین را پایش میکنیم. هرچند رفتار زمین و وقوع زلزله قابل پیشبینی است اما به عنوان یک هشدار و پیشنشانگر میتوان تغییرات پوسته زمین را مد نظر قرار داد که سازمان نقشهبرداری متولی آن است. در ژاپن حدود ۱۵۰۰ ایستگاه جی پی اس نصب شده و هر ۲۵ کیلومتر، این تغییرات گزارش داده میشود اما در کشور ما این میزان گزارشدهی به دلیل تعداد کمتر نشانگرها هر ۱۰۰ کیلومتر است. این در حالی است که هر قدر بتوان بر پیشگیری بیشتر تمرکز کرد، میزان آسیبها کاهش پیدا میکند.
گفتنی است نشست دو روزه نمایندگان کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اسکاپ) با محوریت تشکیل مرکز منطقهای مدیریت اطلاعات بلایا برای آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) در ایران، از صبح امروز شروع به کار کرده است.
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