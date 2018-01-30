کمیته پیگیری نشست سوچی و کمیسیون بررسی قانون اساسی سوریه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در روند آستانه در جمع خبرنگار و در پاسخ به سوالی در خصوص تاخیر در آغاز به کار نشست کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی، گفت: کسانی که با تجربه آستانه آشنا هستند می دانند که از این اتفاقات قبلا نیز پیش آمده است. اما این به روشی تبدیل شده که برخی از گروه های معارض سوریه برای امتیازگیری شرکت در افتتاحیه نشست را به تاخیر می اندازند و مطالباتی را مطرح می کنند که محقق شدنی نیست.

وی افزود: بهانه جدید آنها نشان کنفرانس بود که پرچم رسمی سوریه در آن وجود داشت و خواستار تغییر پرچم رسمی کشور سوریه بودند که این موضوع قابل تحقق نیست و به همین دلیل برخی از افراد شرکت نکردند اما نهایتا اجلاس آغاز به کار کرد و با موفقیت در حال پیگیری است.

جابری انصاری با اشاره به اهمیت نشست سوچی و شرکت تعداد قابل توجهی از اعضای جامعه سوریه در این نشست، گفت: امیدواریم این نشست آغازی دوباره برای گفتگوهای سوری-سوری باشد و در این زمینه کمیته های مختلفی انتخاب شدند که مهمترین آنها کمیته پیگیری نشست سوچی و کمیسیون بحث و بررسی برای قانون اساسی سوریه است.

وی ادامه داد: این کمیته ها پس از پایان اجلاس آغاز به کار خواهند کرد و امیدواریم آغازی بر تحول مثبت در زمینه شکل گیری روند سیاسی قابل اتکا و باثبات برای پایان بحران سوریه باشد.

مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در روند آستانه با بیان اینکه یکی از نکات مثبت نشست سوچی دربرگیرندگی همه اقشار جامعه سوریه است، خاطرنشان کرد: این نشست می تواند اشاره ای بر آغاز یک روند جدی سیاسی برای تعیین سرنوشت سوریه توسط اعضای جامعه این کشور و نه کشورهای خارجی باشد.

جابری انصاری گفت: اجلاس سوچی توسط سه کشور ضامن روند آستانه با پیشنهاد روسیه و همراهی ایران و ترکیه و در ادامه روند آستانه برگزار شد، که امیدواریم مجموع آنچه در سوچی و آستانه اتفاق می افتد منتهی به پایان بحران و رسیدن به راه حل مشترک شود.