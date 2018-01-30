عزاداری حوزه در ایام فاطمیه علمی باشد/ ضرورت توجه به خطبه فدکیه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر سه‌شنبه در جلسه تفسیر خود اظهار داشت: اعتقاد به معاد ضامن اجرای احکام الهی است.

وی افزود: در قرآن بیان شده که مسلمان با غیرمسلمان یکسان نیست؛ زیرا اگر معتقد باشیم هر دو معدوم و نابود می‌شوند کیفر و پاداش معنا نخواهد داشت و عادل و ظالم و کافر و مومن یکی می‌شوند که به معنای بیهودگی و پوچی عالم است.

این مفسر قرآن کریم اظهار داشت: اگر اعتقاد به معاد را برداریم اخلاق نیز ضامن اجرایی نخواهد داشت چون افراد از خود می‌پرسند برای چه آدم خوبی باشیم؟

وی افزود: در این صورت افراد چرا لذت نبرند و از مال مردم صرفنظر کنند و از نامحرم چشم بپوشانند؛ بنابراین اگر دین را برداریم اخلاق ضامن اجرا ندارد.

خطبه فدکیه در حوزه تدریس شود

آیت الله جوادی آملی ضمن تسلیت ایام فاطمیه با بیان اینکه تنها عزاداری فاطمیه کافی نیست، اضافه کرد: چند سطر اول خطبه فدکیه به برترین معارف الهی پرداخته است و شأن این خطبه آن است که در حوزه مانند خطبه غدیر، تدریس شود.

وی ادامه داد: کلینی در مقدمه کتاب خود در مورد یکی از خطبه‌های امام علی(ع) آورده است که پدر و مادرم فدای امام که اگر جن و انس جمع شوند و در میان آنان پیامبر نباشد کسی نمی‌تواند مانند این خطبه را ایراد کند.

مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: کلینی معتقد است که قطب فرهنگی یک ملت، عقل است چون با عقل، وحی و قیامت و امامت و نبوت ثابت می‌شود ولی همین کلینی که قطب فرهنگی ملت را عقل او می‌داند در اینجا گفته اگر همه جن و انس جمع شوند و بخواهند خطبه‌ای مانند علی(ع) بیاورند نمی‌توانند.

وی با اشاره به دلیل کلینی در این مورد، افزود: در این خطبه به مسئله خلق عالم و ازلیت پرداخته شده است و حضرت علی(ع) به بهترین وجه به شبهه آفرینش جهان که برخی مطرح می‌کنند پرداخته است و جالب اینکه حضرت زهرا ۲۵ سال قبل از خطبه امام علی(ع) در فدکیه مسئله خلق عالم از عدم را مطرح فرموده است.

آیت‌الله جوادی آملی خطاب به طلاب با بیان اینکه عزاداری حوزه باید با عزاداری عمومی فرق داشته باشد، اظهار داشت شما طلاب ضمن عزاداری در فاطمیه، این خطبه را مطالعه و آن را بازگو کنید.

وی با بیان اینکه عزاداری فاطمیه را فقط به اشک خلاصه نکنیم، تأکید کرد: فهمیدن کمتر از گریه ارزش ندارد و بدانیم که به انسان عالم چندین درجه داده می‌شود.