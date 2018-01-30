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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۱۴

پس از بررسی مجدد در کمیسیون تلفیق؛

جدول هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۷ منتشر شد

جدول هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۷ منتشر شد

جدول هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۷ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور مجددا در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی شد. نمایندگان در جریان بررسی مجدد لایحه بودجه، طبق جدولی دریافتی و پرداختی‌های بخش یارانه را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس در بحث آموزش و پرورش موفق به تصویب بودجه  آموزش و پرورش و بنیادشهید به صورت ملی در کمیسیون تلفیق شدند، که در لایحه دولت به صورت استانی تعریف شده بود.

۱۰۲ هزار میلیارد تومان درامد هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق مصوب و در جدول مربوط به گزارش کمیسیون تلفیق درج شد. بر این اساس یارانه به ۷۶ میلیون نفر پرداخت می شود.

در جدول ذیل بخش مربوط به دریافتی و پرداختی یارانه ها قابل مشاهده است:

کد مطلب 4214794
هادی رضایی

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