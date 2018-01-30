به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور مجددا در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی شد. نمایندگان در جریان بررسی مجدد لایحه بودجه، طبق جدولی دریافتی و پرداختی‌های بخش یارانه را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس در بحث آموزش و پرورش موفق به تصویب بودجه آموزش و پرورش و بنیادشهید به صورت ملی در کمیسیون تلفیق شدند، که در لایحه دولت به صورت استانی تعریف شده بود.

۱۰۲ هزار میلیارد تومان درامد هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق مصوب و در جدول مربوط به گزارش کمیسیون تلفیق درج شد. بر این اساس یارانه به ۷۶ میلیون نفر پرداخت می شود.

در جدول ذیل بخش مربوط به دریافتی و پرداختی یارانه ها قابل مشاهده است: