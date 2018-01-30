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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۱۱

نیروهای یمن جنوبی بر شهر عدن مسلط شدند

نیروهای یمن جنوبی بر شهر عدن مسلط شدند

ساکنان و شاهدان عینی از تسلط نیروهای یمن جنوبی وابسته به امارات بر آخرین مرکز وابسته به نیروهای عبد ربه منصور هادی وابسته به عربستان در عدن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، ساکنان عدن از تسلط نیروهای یمن جنوبی بر شهر ساحلی عدن پس از دو روز جنگ و درگیری و محاصره اعضای دولت وابسته به عبد ربه منصور هادی در داخل کاخ ریاست جمهوری خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ ساکنان اعلام کردند که نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن بر آخرین مواضع نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی عامل سرسپرده عربستان، در منطقه دار سعد در شمال عدن امروز مسلط شدند. این پس از درگیری های سنگین که در آن از سلاح سنگین و تانک استفاده شد، رخ داد.

مرکز نظامی که نیروهای یمن جنوبی بر آن مسلط شدند و در محله دار سعد در شمال عدن واقع شده و یکی از بزرگترین مراکز نظامی در این منطقه است.

این در حالی است که مهران القباطی از عوامل وابسته به عبد ربه منصور هادی، طرف دیگر را خائن و کودتاچی و پیمان شکن متهم کرد و از اصرار افرادی که وی آنها را کودتاچی خواند به ساقط کردن کابینه وابسته به هادی متهم کرد.

نیروهای یمن جنوبی بر مناطق کریتر و التواهی در عدن قبلا مسلط شده بودند.

شاهدان عینی از شادمانی ساکنان عدن از پیروزی های نیروهای یمن جنوبی بر نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی خبر دادند.

کد مطلب 4214818

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