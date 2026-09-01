تمجید از دنیس اکرت در تلویزیون بلژیک/ مهاجم ایرانی درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، دنیس اکرت آینسا درگاهی در روزهای اخیر در آستانه جدایی از تیم فوتبال استانداردلیژ قرار داشت و انتقال او به گنچلربیرلیغی ترکیه تقریباً نهایی شده بود. آینسا حتی راهی ترکیه شد و تست‌های جسمانی خود را نیز پشت سر گذاشت، اما در نهایت انتقال او انجام نشد. گزارش‌های منتشرشده در بلژیک نیز تأکید دارند که مشکل این انتقال به مسائل مالی مربوط بود و ارتباطی با وضعیت جسمانی یا تست پزشکی آینسا نداشت.

در برنامه ورزشی تلویزیونی بلژیک «Dans le vestiaire»، «مارک دلیر» در ابتدای صحبت‌های خود درباره انتخاب مرد برتر هفته به سراغ آینسا رفت و گفت دلیل انتخاب این مهاجم، اتفاقی است که در هفته گذشته برای او رخ داده است؛ چرا که آینسا در آستانه انتقال قرار داشت، با هم‌تیمی‌هایش خداحافظی کرده بود و حتی تست‌های بدنی خود را در ترکیه پشت سر گذاشته بود، اما در نهایت انتقالش منتفی شد.

طبق توضیحات مطرح‌شده در این برنامه، در روند انتقال آینسا موضوع دخالت برخی مدیران برنامه نیز مطرح شده است. در حالی که توافق‌هایی برای انجام این انتقال وجود داشت، ظاهراً اختلافات و دخالت‌های ایجادشده در نهایت باعث شد رئیس باشگاه ترکیه‌ای با انجام انتقال مخالفت کند و این مهاجم مجبور شود به بلژیک بازگردد.

مارک دلیر در ادامه با اشاره به شرایط روحی دشوار این اتفاق، عملکرد آینسا پس از بازگشت به استاندارد را مورد تمجید قرار داد. مهاجم ایرانی که تصور می‌کرد از این تیم جدا شده، دوباره به رختکن استاندارد بازگشت و تصمیم گرفت با وجود اتفاقات رخ‌داده، برای تیمش به میدان برود.

آینسا در دیدار استاندارد لیژ مقابل لوون ابتدا روی نیمکت نشست، اما پس از ورود به زمین توانست تأثیرگذاری خود را نشان دهد و گلزنی کند.

دلیر معتقد بود اینکه یک بازیکن پس از خداحافظی با هم‌تیمی‌هایش، انجام تست‌های بدنی در کشور دیگر و تصور قطعی بودن انتقال، ناگهان مجبور شود به تیم قبلی خود بازگردد، از نظر ذهنی اتفاق ساده‌ای نیست. با این حال، آینسا توانست این شرایط را مدیریت کند و در نخستین فرصت، با عملکرد خود در زمین پاسخ دهد.

در ادامه برنامه نیز مجریان و کارشناسان درباره نقش مدیران برنامه (ایجنت) در فوتبال صحبت کردند. آنها البته تأکید کردند که از تمام جزئیات پشت پرده پرونده آینسا اطلاع ندارند، اما احتمال دادند اختلاف میان مدیران برنامه یا مسائل مالی در شکست این انتقال نقش داشته باشد.

در این گفتگو مطرح شد که ممکن است بازیکن با یک مدیر برنامه قرارداد داشته باشد، اما مدیر برنامه دیگری در روند انتقال وارد شده باشد.

همچنین این احتمال مطرح شد که اختلاف بر سر مبلغ قرارداد یا تلاش برای تغییر شرایط مالی انتقال، یکی از دلایل پیچیده شدن ماجرا بوده باشد.

با این حال، تأکید اصلی مارک دلیر بر رفتار خود آینسا بود. او معتقد بود این مهاجم در شرایطی که می‌توانست از نظر روحی کاملاً تحت تأثیر قرار بگیرد، ذهنیت بسیار خوبی از خود نشان داد و اجازه نداد اتفاقات خارج از زمین روی عملکردش تأثیر بگذارد.

دلیر با اشاره به شرایط عجیب بازگشت آینسا به رختکن استاندارد گفت بازیکن ابتدا با هم‌تیمی‌هایش خداحافظی کرده و بعد مجبور شده دوباره به همان رختکن برگردد و در شرایطی که تصور می‌کرد از تیم جدا شده است، به کارش ادامه دهد؛ با این حال، او در مسابقه مقابل لوون وارد زمین شد، گل زد و در نهایت تیمش پیروز شد.

کارشناس برنامه «Dans le vestiaire» در پایان تأکید کرد که به همین دلیل آینسا را «مرد برتر هفته» می‌داند؛ چرا که داستان او فقط درباره یک گل یا یک پیروزی نبود، بلکه درباره واکنش یک بازیکن به یک اتفاق دشوار و خارج از کنترلش بود.