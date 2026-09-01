به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ایزومی ناکامیتسو رئیس دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل تاکید کرد که تنش های ژئوپولیتیک عمیق و شکاف های فزاینده و کاهش اعتماد در کنار نگرانی ها نسبت به از سرگیری آزمایش های هسته ای وجود دارد.

اواخر سال گذشته، آمریکا و روسیه که بزرگترین زرادخانه های هسته ای جهان را در اختیار دارند یکدیگر را به از سرگیری آزمایش های هسته ای تهدید کردند.

ناکامیتسو اضافه کرد: تنها فکر کردن درباره اتخاذ چنین مسیری، خطرناک است. از سرگیری آزمایش های هسته ای دهه ها تلاش برای کاهش تنش را از بین برده و زمینه را برای رقابت های تسلیحاتی فراهم می کند. این روند اصلا نباید آغاز شود.

وی در سایه سی ‌امین سالگرد پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، از سیستم جهانی راستی ‌آزمایی این معاهده تمجید اما تاکید کرد که این معاهده همچنان لازم ‌الاجرا نشده است.