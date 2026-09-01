به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک‌زایی صبح سه شنبه از جهش کم‌سابقه مدرسه‌سازی در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در پنج سال گذشته به اندازه کل دهه ۹۰ پروژه‌های آموزشی و کلاس‌های درس در سیستان و بلوچستان احداث و تحویل شده است ،با این حال برای جبران فاصله سرانه فضای آموزشی استان با میانگین کشور، شتاب این نهضت باید ادامه یابد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مؤثر خیرین و تشکل‌های مردمی در توسعه فضاهای آموزشی بیان کرد: یکی از اقدامات راهبردی در سیستان و بلوچستان طراحی و تدوین مدل هم‌آفرینی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه فضاهای آموزشی با رویکرد حکمرانی هوشمند است.

وی افزود: در این مدل تلاش شده ظرفیت‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته و با ایجاد هم‌افزایی، منابع و اعتبارات بر اساس نیاز واقعی مناطق هدایت شود به‌گونه‌ای که شهرستان‌های دارای سرانه پایین‌تر فضای آموزشی در اولویت توزیع اعتبارات و تعریف پروژه‌ها قرار گیرند.

لک‌زایی ادامه داد: تلاش می‌کنیم فاصله سرانه فضای آموزشی شهرستان‌های استان با میانگین استانی کاهش یافته و در ادامه فاصله سرانه فضای آموزشی سیستان و بلوچستان با میانگین کشور نیز جبران شود تا دانش‌آموزان استان از شرایط مطلوب‌تر و عادلانه‌تری برای تحصیل برخوردار شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به بازدید بسیاری از مسئولان و خیرین از مناطق مختلف استان تصریح کرد: با وجود اقدامات گسترده و ارزشمندی که طی سال‌های اخیر انجام شده، همچنان فاصله قابل توجهی میان سرانه فضای آموزشی استان و میانگین کشور وجود دارد و برای جبران این فاصله تداوم مشارکت و همراهی خیرین، دستگاه‌های اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های اجتماعی ضروری است.

وی با اشاره به دستاوردهای حوزه مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: در بیست‌وپنجمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز، بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تعهد در استان ایجاد شد که بیش از ۷۷ درصد آن محقق شده است.

لک‌زایی خاطرنشان کرد: در بیست و پنجمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز نیز نزدیک به ۵ همت تعهد در سامانه ثبت و تفاهم‌نامه‌های مربوطه منعقد شد که از این میزان تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده و روند پیگیری برای تحقق کامل تعهدات ادامه دارد.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت خیرین سهم قابل توجهی در توسعه فضاهای آموزشی استان دارد، گفت: نتیجه این هم‌افزایی تحویل تعداد قابل توجهی پروژه و کلاس درس است و در کلاس‌های تحویلی سهم بیش از ۵۰ درصدی خیرین را شاهد هستیم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو تصریح کرد: از مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه امسال تکمیل بیش از ۳۶۰ پروژه آموزشی در قالب حدود یک‌هزار و ۳۰۰ کلاس درس هدف‌گذاری شده است که بخش مهمی از این ظرفیت، حاصل هم‌افزایی میان دولت و خیرین مدرسه‌ساز است.

لک‌زایی در ادامه با اشاره به شتاب گرفتن روند مدرسه‌سازی در استان بیان کرد: در پنج سال گذشته در سیستان و بلوچستان به اندازه کل دهه ۹۰ پروژه‌ها و کلاس‌های آموزشی احداث و تحویل شده است که این موضوع نشان‌دهنده تغییر رویکرد استان از صرفاً حفظ وضعیت موجود به سمت توسعه متوازن و حرکت به سوی وضعیت مطلوب در حوزه فضاهای آموزشی است.

وی در پایان تأکید کرد: این دستاوردها حاصل همراهی و هم‌افزایی مجموعه‌ای از خیرین، تشکل‌های اجتماعی، سازمان نوسازی مدارس کشور، وزارت آموزش و پرورش، استانداری و سایر دستگاه‌های مؤثر در حوزه مدرسه‌سازی است و تداوم این مسیر می‌تواند شتاب تحقق عدالت آموزشی در استان را افزایش دهد.