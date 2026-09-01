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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۹

قدرتی: محیط‌بانان برای انجام مأموریت به پشتوانه قانونی نیاز دارند

قدرتی: محیط‌بانان برای انجام مأموریت به پشتوانه قانونی نیاز دارند

بجنورد- نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت قانونی از محیط‌بانان، خواستار تعیین تکلیف قانون حمل سلاح برای این نیروهای حفاظتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، عباس قدرتی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ، اظهار کرد: خراسان شمالی را می‌توان سفیر طبیعت ایران دانست و ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی این استان نیازمند توجه و حمایت جدی است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از مناطق طبیعی و مرزی استان افزود: برخی مناطق مرزی خراسان شمالی از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی برخوردارند و برای حفاظت بهتر از این مناطق، نیازمند حمایت سازمان حفاظت محیط‌زیست و همکاری مجموعه‌های مرتبط هستیم.

قدرتی همچنین با اشاره به موضوع قانون حمل سلاح گفت: اصلاح و تعیین تکلیف قانون حمل سلاح برای محیط‌بانان یکی از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود تا نیروهای حفاظتی در انجام مأموریت‌های خود از پشتوانه قانونی مناسب برخوردار باشند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های پایش آلودگی هوا در استان گفت: ایستگاه کامل سنجش ذرات معلق و گازهای آلاینده در خراسان شمالی هنوز به‌طور کامل محقق نشده و انتظار داریم این موضوع با حمایت سازمان حفاظت محیط‌زیست در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و احتمال ورود آلاینده‌ها و ریزگردها از کشورهای همسایه، تکمیل تجهیزات پایش کیفیت هوا برای استان یک ضرورت جدی است و می‌تواند نقش مهمی در رصد وضعیت آلودگی و صیانت از سلامت مردم داشته باشد.

قدرتی در پایان ضمن قدردانی از حضور مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست در استان، خواستار توجه بیشتر به مطالبات و نیازهای زیست‌محیطی شهرستان شیروان و سایر مناطق استان شد.

کد مطلب 6933841

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