به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری کردستان، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه دستگاه قضایی اظهار کرد: عدالت یکی از مهم‌ترین پایه‌های تحقق حیات طیبه انسانی است و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیتی اساسی بر عهده دارد.

وی با اشاره به سه مطالبه مهم و فطری انسان‌ها افزود: عزت، عدالت و قدرت از جمله موضوعاتی هستند که انسان‌ها به دنبال آن هستند، اما در حوزه عدالت و عزت، دستگاه قضایی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین حقوق مردم و صیانت از کرامت آنان داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که قوه قضائیه باید مظهر عدالت، مرجع مورد اعتماد و پناهگاه آرامش‌بخش مردم برای احقاق حقوق فردی و عمومی باشد.

پورذهبی با بیان اینکه اعتماد عمومی یکی از سرمایه‌های مهم دستگاه قضایی است، گفت: عملکرد صحیح دستگاه قضایی در قضاوت، حل اختلافات، پایان دادن به نزاع‌ها و برخورد با متخلفان می‌تواند رضایتمندی مردم از حاکمیت را افزایش دهد.

تربیت نیروی انسانی شایسته از ضرورت‌های دستگاه قضا

وی همچنین تربیت نیروی انسانی شایسته را از ضرورت‌های مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: تربیت انسان‌های شایسته، به‌ویژه برای تصدی مسئولیت‌های مدیریتی در قوه قضائیه، از موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به توسعه نیروی انسانی دستگاه قضایی استان طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: افزایش تعداد قضات و نیروهای قضایی اقدامی ارزشمند است و از تلاش‌های انجام شده در این زمینه قدردانی می‌کنیم.

پورذهبی در ادامه از خدمات حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، رئیس‌کل سابق دادگستری کردستان، تقدیر کرد و گفت: در مواردی که مردم برای پیگیری مشکلات خود مراجعه می‌کردند، شاهد پاسخگویی و همراهی ایشان بودیم و این نگاه مسئولانه نسبت به مردم، برای استان ارزشمند است.

وی اضافه کرد: رسیدگی به مشکلات مردم و ایجاد احساس آرامش و امید در آنان از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و رویکردی که در این زمینه دنبال شد، شایسته تقدیر است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین انتصاب حجت‌الاسلام محمد جباری به عنوان رئیس‌کل جدید دادگستری استان را تبریک گفت و بیان کرد: انتخاب ایشان به دلیل بومی بودن و شناخت مناسب از ظرفیت‌ها و مسائل کردستان، انتخابی شایسته است.

پورذهبی خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته تعامل و تفاهم خوبی میان مجموعه نمایندگی ولی‌فقیه و دستگاه قضایی استان وجود داشته و امیدواریم این همکاری در دوره جدید نیز ادامه پیدا کند تا مسائل و گره‌های موجود با همفکری و تعامل برطرف شود.

وی در پایان برای رئیس‌کل جدید دادگستری کردستان در مسیر خدمت به مردم استان آرزوی موفقیت کرد.