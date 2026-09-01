به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر صبح سه شنبه در شورای اداری که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: در دنیای امروز و با گسترش زندگی صنعتی و فعالیتهای مختلف اقتصادی، جایگاه و اهمیت عملکرد سازمان حفاظت محیطزیست بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و بیتوجهی به محیطزیست، مستقیماً سلامت انسانها را تهدید میکند.
وی افزود: محیطزیست تنها وظیفه سازمان حفاظت محیطزیست نیست، بلکه یک مسئولیت جمعی است و همه دستگاهها، نهادها و آحاد جامعه باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند. نظام سلامت نیز ارتباط مستقیمی با محیطزیست دارد و برای حفظ سلامت مردم باید به این موضوع توجه جدی شود.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به آمار تلفات ناشی از آلودگی هوا گفت: بر اساس گزارشی که از سوی یکی از مسئولان وزارت بهداشت ارائه شده، سالانه حدود ۵۸ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مشکلات ناشی از آلودگی هوا و ریزگردها جان خود را از دست میدهند و این موضوع نشاندهنده ضرورت توجه جدی به مسئله آلودگی هواست.
پاکمهر ادامه داد: استانهای شمالی و شمالشرق کشور از جمله خراسان شمالی، گلستان، مازندران و سمنان در سالهای اخیر با پدیده ریزگردها مواجه بودهاند و برای مقابله با این معضل، علاوه بر اقدامات داخلی، استفاده از ظرفیت دیپلماسی و رایزنی با کشورهای همسایه ضروری است.
وی با اشاره به ضرورت تقویت تجهیزات پایش آلودگی هوا در استان گفت: خراسان شمالی به ایستگاههای سنجش کامل آلایندههای هوا نیاز دارد و باید زیرساختهای لازم برای پایش دقیق ذرات و گازهای آلاینده در استان فراهم شود.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه و رازوجرگلان در مجلس همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف مدیریت پارک ملی گلستان تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مساحت پارک ملی گلستان در محدوده جغرافیایی خراسان شمالی قرار دارد و لازم است موضوع مدیریت این ظرفیت ارزشمند طبیعی با نگاه کارشناسی و عادلانه بررسی شود.
پاکمهر، ایجاد موزه حیاتوحش و تاریخ طبیعی در استان را نیز از مطالبات مهم دانست و افزود: راهاندازی چنین مجموعهای برای معرفی ظرفیتهای طبیعی و تنوع زیستی خراسان شمالی اهمیت بسیاری دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به دستور اختصاص ۲۵۰ هکتار عرصه محصورشده در ایراندشت برای حفاظت از گونههای نادر، خواستار پیگیری و اجرای این طرح شد و گفت: انتظار داریم این موضوع با جدیت دنبال شود تا زمینه حفاظت بهتر از گونههای ارزشمند و نادر فراهم شود.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در ادامه بر ضرورت استفاده از سوخت استاندارد، تقویت دیپلماسی زیستمحیطی و رعایت الزامات محیطزیستی در فعالیتهای معدنی تأکید کرد و گفت: در روند توسعه فعالیتهای معدنی باید نظارتهای زیستمحیطی با دقت انجام شود و از ایجاد فرآیندهای موازی و پاسخهای دوگانه در استعلامات دستگاهها پرهیز شود.
پاکمهر در پایان خاطرنشان کرد: توسعه پایدار زمانی محقق میشود که فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در کنار حفاظت از محیطزیست و حفظ سلامت مردم دنبال شود و همه دستگاهها باید در این مسیر همکاری و همافزایی داشته باشند.
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