۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۴۶

تاکید چین بر لزوم تقویت بازدارندگی هسته ای پکن در برابر آمریکا

نشریه رسمی ارتش چین با انتشار مقاله ای ضمن اعلام هشدار در خصوص تلاش واشنگتن و مسکو برای افزایش توان هسته ای خود، بر لزوم تقویت بازدارندگی هسته ای چین در برابر روسیه و آمریکا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ارتش آزادی خلق چین، نشریه رسمی ارتش چین امروز با درج مقاله ای خواستار توسعه و تقویت قابلیت بازدارندگی هسته ای پکن در راستای حفظ صلح و امنیت در برابر استراتژی های هسته ای جدید آمریکا و روسیه شده است.

 این نشریه با استناد به مقاله منتشر شده در هافینگتون پست در همین خصوص می نویسد: ممکن است آمریکا بخواهد با توسعه توانایی های تسلیحاتی هسته ای خود به دنبال اقدامات تلافی جویانه در برابر حملات غیرهسته ای علیه این کشور باشد.

به اعتقاد روزنامه رسمی ارتش چین، این اقدام آمریکا همراه با تلاش مسکو و واشنگتن برای تقویت زرادخانه های هسته ای خود لزوم تقویت بازدارندگی هسته ای را دوچندان می کند.

لازم به ذکر است مقاله مذکور از سوی دو تن از محققان مرکز تحقیقات آکادمی علوم نظامی چین به رشته تحریر درآمده که یک موسسه تحقیقات نظامی عالیرتبه بوده و تحت نظارت مستقیم کمیسیون نظامی مرکزی چین هدایت و مدیریت می شود.

