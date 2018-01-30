دشمن از غفلت ها برای ضربه زدن سوءاستفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حج و زیارت، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر که در مراسم تواصی بحق درجمع نمازگزاران سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری اظهارداشت: اسلام به مردم توصیه می کند که هوشیار و مراقب باشند و از دشمن غافل نشوند چرا که دشمن ازغفلت ها برای ضربه زدن سوء استفاده می کند.

وی با طرح موضوع امنیت از نگاه اسلام، لزوم توجه به تحرکات دشمن برای تامین امنیت درجامعه را یادآورشد و با اشاره به اینکه اسلام برای مقابله با دشمنانی که در داخل و خارج کمر به نابودی ما بسته اند راهکارهایی را معرفی می کند، اظهارداشت: اگر ملتی به خواب رفته و غافل شود ، معنایش این نیست که دشمن هم خوابش برده، او از غفلت ها سریعا استفاده می کند.

قاضی عسکر با بیان این که در روایات به انواع دشمنی ها اشاره شده است، گفت: دین اسلام ریزترین مسایل مهم در حوزه امنیت را مورد توجه قرار داده است و اگرما با اسلام کاملا آشنا بودیم و خوب عمل می کردیم این همه آسیب در جامعه نمی دیدیم.

وی با بیان این که از شخصی که دشمنی خود را آشکار می کند خیلی نترسید، افزود: چنین دشمنی به برنامه ها و راهکارها زیاد اشراف ندارد و بیشتربا ایجاد جو روانی تلاش می کند طرف مقابل را آزار دهد و از صحنه خارج کند.

نماینده ولی فقیه در امورحج با بیان اینکه دشمن آگاه سعی می کند نقشه هایش را پنهان نگاه دارد، اضافه کرد: آمریکا هر روز و هرشب درحال توطئه و فتنه علیه ماست و متاسفانه برخی از رسانه ها بصورت پیوسته هراظهار نظرآمریکایی ها را پخش و دل عده ای را خالی کنند.

وی افزود: نباید با انعکاس کوچکترین اظهارات دشمن در مسیر خدمت به آنها قرار گیریم زیرا دشمنان می خواهند از طریق جنگ روانی روحیه مردم ما را بشکنند هرچند مومنان واقعی هرگز با تبلیغات شوم دشمن صحنه را خالی نمی کنند.