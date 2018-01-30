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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۳۴

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

شرکت ۹۵۰۰ دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی لرستان در کنکور آزمایشی

شرکت ۹۵۰۰ دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی لرستان در کنکور آزمایشی

خرم‌آباد- سرپرست آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش لرستان از شرکت ۹۵۰۰ دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی این استان در کنکور آزمایشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله بازگیران در جمع خبرنگاران از برگزاری اولین مرحله کنکور آزمایشی با شرکت ۹ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز پایه پیش‌دانشگاهی در لرستان خبر داد.

وی افزود: این کنکور آزمایشی باهدف آمادگی بیشتر دانش آموزان و آشنایی آن‌ها با نحوه سؤالات کنکور و افزایش مهارت تست‌زنی در آن‌ها برگزار شد.

سرپرست آموزش متوسطه  آموزش‌وپرورش لرستان خاطرنشان کرد: در این کنکور آزمایشی دانش آموزان پایه پیش‌دانشگاهی در رشته‌های تجربی، ریاضی، انسانی و معارف شرکت کردند.

بازگیران تأکید کرد: در این آزمون دانش آموزان به ۱۰۰ سؤال از دروس عمومی که شامل عربی، ادبیات فارسی، زبان خارجه و دین وزندگی پاسخ دادند.

وی کنکور را مهم‌ترین رویداد در زندگی دانش آموزان عنوان کرد و گفت: این رویداد علمی می‌تواند تأثیرات مهمی در آینده دانش آموزان؛ کار و اشتغال آن‌ها داشته باشد و باید برای آمادگی بیشتر دانش آموزان در کنکور برنامه‌ریزی کرد.

کد مطلب 4214840

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