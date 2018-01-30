به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله بازگیران در جمع خبرنگاران از برگزاری اولین مرحله کنکور آزمایشی با شرکت ۹ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز پایه پیش‌دانشگاهی در لرستان خبر داد.

وی افزود: این کنکور آزمایشی باهدف آمادگی بیشتر دانش آموزان و آشنایی آن‌ها با نحوه سؤالات کنکور و افزایش مهارت تست‌زنی در آن‌ها برگزار شد.

سرپرست آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش لرستان خاطرنشان کرد: در این کنکور آزمایشی دانش آموزان پایه پیش‌دانشگاهی در رشته‌های تجربی، ریاضی، انسانی و معارف شرکت کردند.

بازگیران تأکید کرد: در این آزمون دانش آموزان به ۱۰۰ سؤال از دروس عمومی که شامل عربی، ادبیات فارسی، زبان خارجه و دین وزندگی پاسخ دادند.

وی کنکور را مهم‌ترین رویداد در زندگی دانش آموزان عنوان کرد و گفت: این رویداد علمی می‌تواند تأثیرات مهمی در آینده دانش آموزان؛ کار و اشتغال آن‌ها داشته باشد و باید برای آمادگی بیشتر دانش آموزان در کنکور برنامه‌ریزی کرد.