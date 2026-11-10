به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU Plenipotentiary Conference ۲۰۲۶ – PP-۲۶) در دوحه، با مصطفی جبار سند، وزیر ارتباطات عراق، دیدار کرد. در این نشست، دو طرف ضمن مرور توافقات و تفاهم‌های پیشین، راهکارهای تسریع در اجرای آن‌ها و گسترش همکاری‌های فناورانه میان دو کشور را بررسی کردند.

مرور توافقات و تسریع در اجرای همکاری‌های مشترک

در این دیدار، وزیران ارتباطات ایران و عراق با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات دوجانبه، بر ضرورت پیگیری توافقات پیشین و تسریع در عملیاتی‌سازی آن‌ها تأکید کردند.

توسعه همکاری‌های زیرساختی، تقویت ارتباطات میان دو کشور و بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی طرفین، از جمله محورهای مورد توجه در این گفت‌وگو بود.

بررسی روند حضور شرکت‌های فناور ایرانی در عراق

بخش دیگری از این دیدار به بررسی روند حضور و فعالیت شرکت‌های فناور ایرانی در عراق اختصاص داشت. در این زمینه، ظرفیت شرکت‌های ایرانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و زمینه‌های گسترش فعالیت آن‌ها در بازار عراق مورد توجه قرار گرفت.

تسهیل همکاری‌های تجاری و فنی، ایجاد فرصت برای مشارکت شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های ارتباطی و دیجیتال عراق و تقویت ارتباط میان فعالان بخش خصوصی دو کشور، از موضوعات مطرح‌شده در این بخش از مذاکرات بود.

پیگیری تفاهم‌های حاصل‌شده در سفر وزیر ارتباطات عراق به تهران

این دیدار در ادامه رایزنی‌های پیشین دو کشور و پس از سفر مصطفی جبار سند به تهران برگزار شد؛ سفری که طی آن، زمینه‌های توسعه همکاری در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و ظرفیت‌های شرکت‌های فناور ایرانی برای مشارکت در پروژه‌های عراق مورد بررسی قرار گرفت.

هاشمی و سند در این دیدار بر تداوم تعاملات و پیگیری توافقات حاصل‌شده تأکید کردند تا با تقویت همکاری‌های دوجانبه، زمینه اجرای پروژه‌های مشترک و گسترش مناسبات فناورانه ایران و عراق فراهم شود.

اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از ۹ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵) در دوحه قطر برگزار می‌شود. این اجلاس عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات است که هر چهار سال یک‌بار با حضور مقام‌های ارشد کشورهای عضو برگزار می‌شود و تعیین راهبردها، اولویت‌ها و برنامه‌های آتی این اتحادیه را بر عهده دارد.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رأس هیأتی با هدف تقویت دیپلماسی فناوری، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بین‌المللی به دوحه سفر کرده است. برگزاری دیدارهای دوجانبه با وزیران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف و پیگیری زمینه‌های همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری‌های نوین، از محورهای این سفر است.