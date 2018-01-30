جهانگیری: دولت از هیچ اقدامی برای توسعه گیلان دریغ نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز (سه شنبه) در نشست مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به ظرفیت ها و محدودیت های استان گیلان برای توسعه گفت: برنامه ریزی برای حفظ تعادل جزو اولویت های اصلی این استان است زیرا نمی توان به بهانه صنعتی شدن، طبیعت گیلان را تخریب کرد و در عین حال نمی توان به بهانه حفظ محیط زیست، این استان را از توسعه صنعتی بازداشت.

وی با بیان این که پیش از انقلاب اسلامی گیلان جزو استان های صنعتی کشور بوده است افزود: باید با تدبیر و راهکارهای منطقی تلاش کنیم از جمله توسعه صنایع سازگار با محیط زیست استان گیلان به لحاظ صنعتی به جایگاه اصلی خود بازگردد.

جهانگیری با اشاره به دغدغه نمایندگان استان گیلان در خصوص محصولات کشاورزی نظیر برنج، چای و ابریشم بر صیانت توأمان از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاکید کرد و گفت: ما بعنوان دولت علاوه بر حمایت از کشاورزان مسئولیت داریم نگذاریم قیمت کالاها و بویژه مواد غذایی در بازار بیش از حد افزایش یابد و مردم از این بابت دچار نگرانی نشوند.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به وجود برخی ناهنجاری ها در عرصه تجارت نظیر قاچاق چای و برنج به کشور اظهار داشت: دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی تلاش خواهند کرد کشاورزان استان گیلان از بابت واردات این محصولات آسیب نبینند و حتما با کمک نمایندگان گیلان در خصوص تعرفه ها و محدودیت واردات به تفاهم خواهد رسید.

وی همچنین از استاندار گیلان خواست کارخانه های بزرگ دارای مشکل و نیمه تعطیل را به کارگروه کنترل تولید ملی معرفی کند تا مسائل مربوط به رونق مجدد این صنایع با دقت نظر بیشتری زیر نظر دفتر معاون اول رییس جمهور پیگیری شود.

جهانگیری با اشاره به وام اختصاص یافته برای رونق روستایی گفت: استان گیلان دارای ظرفیت های فراوانی در حوزه گردشگری است که می توانیم با استفاده از این وام ارزان قیمت در این زمینه گام های ارزشمندی برای توسعه این استان برداشت.

معاون اول رییس جمهوری درباره برخی طرح های عمرانی استان گیلان نظیر تکمیل سدهای لاستیکی و راه آهن رشت ـ آستارا ـ انزلی‌ گفت: به سدهایی که مراحلی از پیشرفت فیزیکی را داشته اند اعتبار لازم اختصاص خواهیم داد. همچنین بهره برداری از راه آهن رشت ـ آستارا ـ انزلی از اولویت های دولت است و برای راه اندازی آن تمام تلاش دولت را بکار خواهیم گرفت.

وی همچنین با تاکید بر حل مشکل فاضلاب و پسماند در استان های شمالی کشور گفت: دولت در این زمینه هر امتیازی که بخش خصوصی برای احداث کارخانه پسماند نیاز داشته باشد مواقفت خواهد کرد زیرا حفظ محیط زیست استان های شمالی کشور دغدغه همه مردم استان و گردشگرانی است که به این استان ها مسافرت می کنند.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهوری، امیری معاون امور مجلس رییس جمهوری عمده دغدغه و گلایه وکلای مردم گیلان را مسائل و موضوعات تخصصی دانست و گفت: نمایندگان استان گیلان تعامل مناسبی با دولت برای خدمت رسانی به مردم دارند.

همچنین هر یک از نمایندگان استان گیلان به طور جداگانه دیدگاه ها و دغدغه های خود را در خصوص کشاورزی و محصولات استراتژیک برنج، ‌ چای و ابریشم، توسعه صنعتی، تکمیل طرح های ریلی و آزاد راه، گردشگری، ‌ فاضلاب و پسماندها، تامین آب شرب و اتمام سدهای در حال احداث، گازرسانی به روستاها، رسیدگی به امور کارگران و واحدهای نیمه تعطیل، جذب فاینانس برای ایجاد زیرساخت ها، مسایل زیست محیطی بویژه حفظ تالاب انزلی، شیلات و پرورش ماهی در قفس، نیاز به مراکز درمانی و بیمارستان ها، حل ترافیک کلان شهر رشت و منطقه آزاد انزلی مطرح کردند.

استاندار گیلان هم در این جلسه با اشاره به مسایل اقتصادی استان نظیر اشتغال، سطح رفاه مردم، نیمه تعطیلی و فروپاشی برخی صنایع بزرگ استان و خصوصی سازی، گفت: گیلان از ظرفیت های فراوانی نظیر گردشگری برای توسعه و رونق برخوردار است و این ظرفیت ها در صورت اصلاح برخی قوانین و مقررات می تواند ظرف چند سال بالفعل شود.