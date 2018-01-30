صحنه قتل در یکی از پارک های جیرفت بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت در حاشیه بازسازی صحنه قتل اظهار داشت: در تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری مقارن با ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب پس از اعلام مرجع انتظامی مبنی بر وقوع نزاع منجر به قتل فردی به هویت ( ع- م )در پارک ولیعصر جیرفت بلافاصله به همراه کارگاهان پلیس آگاهی در صحنه حاضر و موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

قاضی سلیمانی افزود: با بررسی موضوع و محل وقوع قتل، مشخص شد که تعدادی جوان که عمدتاً در سنین ۲۲ تا ۲۵ سالگی هستند به مشاجره لفظی و درگیری فیزیکی با یکدیگر می پردازند که در همین حین متاسفانه مقتول با وارد کردن یک ضربه چاقو اقدام به قتل می کند و از محل حادثه متواری می شود.

بازپرس دادسرای جیرفت در ادامه بیان کرد: در همان ساعات اولیه تمامی افراد دخیل در نزاع و حاضر در صحنه قتل دستگیر و هویت قاتل به نام (ع- د) شناسایی و دستورات قضائی لازم برای دستگیری قاتل صادر شد.

وی عنوان کرد: با پیگیریهای قضایی و تلاش نیروهای خدوم انتظامی قاتل کمتر از ۴۸ ساعت در محل مخفیگاهش در شهرستان جیرفت دستگیر شد.

سلیمانی با بیان اینکه متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است، تصریح کرد: در تحقیقات و بازجویی های اولیه مشخص شد قاتل ۲۶ ساله دارای سابقه آدم ربائی و ایراد ضرب و جرح و فرار از خدمت سربازی در پرونده خود دارد.

بازپرس پرونده با اشاره به اینکه قتل یاد شده بدون سبق تصمیم و بصورت آنی و در اثر عدم مهارت در کنترل خشم به وقوع پیوسته است، گفت: تجربه نشان داده است بسیاری از قتل‌هایی که بر اثر نزاع رخ می دهد در اکثر موارد با تصمیم آگاهانه و برنامه قبلی نبوده و معمولا مشاجره لفظی، عصبانیت و ناتوانی افراد در کنترل خشم باعث بروز این چنین حوادث می شود.

وی بیان کرد: مصرف مشروبات الکلی یکی از عوامل اصلی و تشدید کننده در بروز جرائم خشن ونزاع های خیابانی است.