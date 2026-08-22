به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد اصلانی، در نشست راهبردی توسعه و عمران این بقعه متبرکه ضمن تبیین ظرفیتهای بینظیر این مکان مقدس، خواستار همگرایی تمامی دستگاههای اجرایی برای تبدیل این آستان به محور توسعه فرهنگی و معنوی استان و کشور شد و گفت: امامزادگان ذخایر الهی و شجره طیبهای هستند که باید منشأ رشد نبوغ، اخلاق و معنویت در خانوادهها باشند.
رئیس هیئت امنای آستان مقدس امامزاده یعقوب (ع)، با تأکید بر اینکه نگاه به امامزاده نباید محدود به یک نگاه محلی و فصلی باشد، تصریح کرد: این بقعه متبرکه به جهت شجرهنامه معتبر و جایگاه والای این امامزاده واجبالتعظیم، ظرفیت آن را دارد که با برنامهریزی علمی به یک قطب زیارتی و گردشگری در سطح ملی و همتراز با آستانهای معتبر کشور تبدیل شود.
شفافیت مالی؛ محور اصلی اعتماد عمومی
با انتقاد صریح از فقدان شفافیت در برخی رویههای گذشته، بر لزوم پاسخگویی دقیق به مردم تأکید کرد و افزود: بدبختی یک مجموعه این است که با مردم صادق نباشد. تمام درآمدهای حاصل از موقوفات و نذورات باید بهصورت شفاف در مسیر توسعه و عمران همین مجموعه هزینه شود و گزارش این عملکرد به صورت فصلی و عمومی در اختیار مردم قرار گیرد تا اعتماد عمومی جلب شود.
حجتالاسلام اصلانی با دعوت از مسئولان به نقدپذیری و انصاف، تأکید کرد: ما برای پیشبرد کارها نیاز به نقد سازنده داریم. نباید با تخریب یا سیاهنمایی، زحمات گذشتگان را نادیده گرفت و در عین حال نباید نسبت به نقایص بیتفاوت بود. هدف ما باید فراتر از جریانهای سیاسی چپ و راست باشد؛ اینجا فضای مقدس اهلبیت (ع) است و هر کسی که دغدغه خدمت دارد، جایگاهش در این ستاد راهبردی محفوظ است.
اولویتهای اجرایی از زیرساختهای رفاهی تا پیوست رسانهای
رئیس هیئت امنای امامزاده یعقوب (ع) با برشمردن اولویتهای فوری این مجموعه، اظهار داشت: مشکلات فعلی در حوزههای زیرساختی مانند پارکینگ، بهداشت، روشنایی محوطه و حفاظت فیزیکی، زیبنده این مکان نیست. ما نیازمند یک نقشه راه عملیاتی هستیم که در آن وظایف شهرداری، راه و شهرسازی و سایر ارگانها به دقت تعریف شده باشد. حضور شخصیتهای برجستهای نظیر سردار واعظی در کنار ما، فرصتی مغتنم است که باید با برنامهریزی هفتگی و هدفمند از آن برای ارتقای جایگاه امامزاده استفاده کنیم.
حجتالاسلام اصلانی با دعوت از همه نیروهای جهادی، بسیجیان و فعالان فرهنگی برای مشارکت در این نهضت عمرانی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: ما از امروز به دنبال ایجاد یک رسانه قدرتمند برای معرفی این امامزاده در سطح کشوری هستیم. آستان قدس رضوی و ظرفیتهای ملی باید در این مسیر یاریگر ما باشند. از همه برادران و خواهران دغدغهمند میخواهم با ورود به صحنه و ارائه برنامههای عملیاتی، ما را در تبدیل این امامزاده به نگین درخشان معنوی منطقه یاری کنند.
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