به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، (Yanghee Lee) «یانگی لی» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر میانمار امروز پنج شنبه اعلام کرد که عملیات های خشونت‌ آمیز ارتش میانمار علیه مسلمانان میانمار «نشانه‌ هایی از نسل‌کشی دارد».

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر میانمار در سئول پایتخت کره جنوبی امروز به خبرنگاران اعلام کرد مادامی که دادگاهی بین‌ المللی یا دیوان بین‌المللی کیفری چنین حکمی درباره اقدامات ارتش میانمار ندهد، نمی‌تواند به صورت قطعی اعلام کند که نسل‌ کشی در میانمار روی داده است؛ اما نشانه‌هایی از آن وجود دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که انتقادهای گسترده جهانی علیه رهبر حزب حاکم میانمار به دلیل نسل کشی ارتش این کشور در ایالت راخین واقع در شمال غربی میانمار ادامه دارد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز ساعاتی پیش اعلام کرد که شواهدی را از وجود ۵ گور دسته جمعی در میانمار گردآوری کرده است که مسلمانان روهینگیاییِ ساکن ایالت راخین در آنها دفن شده‌اند.

گفتنی است، از ۲۵ آگوست سال گذشته میلادی نظامیان ارتش میانمار به همراه بودائیان افراطی به بهانه واهی حمله گروهی از مسلمانان ایالت راخین واقع در غرب میانمار به چند پُست بازرسی مرزی، در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر و طرفداران دروغین دموکراسی تعداد زیادی از مسلمانان را به قتل رسانده، به زنان تعرض کرده، منازل و مزارع آنها را به آتش کشیدند و به این ترتیب تعداد زیادی از این افراد را آواره کشور همسایه یعنی بنگلادش کرده اند.