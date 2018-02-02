چین در افغانستان پایگاه نظامی ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گزارش ها حاکی از آن است که چین در حال بررسی ساخت یک پایگاه نظامی در منطقه «واخان» واقع در ولایت بدخشان افغانستان است. این پایگاه به دلیل نگرانی از نفوذ شبه نظامیان به منطقه «سین کیانگ» چین ساخته خواهد شد.

گفته می شود که این پایگاه در منطقه دورافتاده و کوهستانی موسوم به «دالان واخان» ایجاد خواهد شد. شاهدان عینی گفته اند که نیروهای چینی و افغانستانی را در حال گشت زنی مشترک در این منطقه مشاهده کرده اند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، این منطقه سردسیر و لم یزرع که در همسایگی ولایت سین کیانگ چین قرار دارد، از سایر نقاط افغانستان جدا افتاده و بسیاری از ساکنان آن از مناقشه در کشورشان اطلاعی ندارند.

ساکنان این منطقه اخیرا به خبرگزاری فرانسه گفته اند که آنها ارتباطاتی قوی با سین کیانگ دارند و از آنجا مسافران بسیار اندکی به این منطقه می آیند، مردم محلی علاقه زیادی به گردشگران چینی دارند.

تلاش پکن برای ایجاد پایگاه در افغانستان در حالی است که «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین به دنبال گسرتش نفوذ اقتصادی و ژئوپولیتیک این کشور است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پکن نگران است که برخی جدایی طلبان چینی از طریق واخان وارد سین کیانگ شده و حملاتی را انجام دهند.

به گفته تحلیل گران، چین همچنین نگران آن است که شبه نظامیان داعش از عراق و سوریه فرار کرده و با عبور از واخان و سین کیانگ وارد افغانستان شوند یا از طریق واخان به چین بروند.