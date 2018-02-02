نوزدهمین یادواره سردار شهید غلامشاه ذاکری و شهدای قشم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا ترابیصبح جمعه در نوزدهمین یادواره سردار شهید غلامشاه ذاکری و گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهارداشت: با توجه به هجمه‌های مختلفی که دشمنان بر علیه کشور به راه انداخته‌اند باید تلاش کنیم تا با الگوگیری از شهدای والامقام و ادامه راه آنها زمینه‌ساز دفع تمامی این فتنه‌ها و توطئه‌ها و شکست دشمنان شده و زمینه اعتلای هر چه بیشتر نظام را فراهم آوریم.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید غلامشاه ذاکری بیان داشت: این سردار دوران دفاع مقدس به عنوان پنجمین فرمانده سپاه قشم همزمان با ورود آمریکائیان به خلیج فارس با هدف حمایت از صدام، به همراه دیگر بسیجیان از جزیره قشم راهی جبهه های نور علیه باطل شد.

سردار ترابی عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست که استواری ستون های این نظام مرهون خون شهدا بوده که سبب شد تا هیچ کدام از دشمنان جرات نکنند که به اسلام چپ نگاه کنند.

وی ضمن اشاره به ضرورت توجه به بحث ایثار و شهادت در جامعه، تصریح کرد: آنچه مسلم است آن است که در جمهوری اسلامی،فرهنگ ایثار و شهادت است که سبب ماندگاری و دفاع از انقلاب اسلامی شده است.

ترابی بیان داشت: فرهنگ ایثار و شهادت است که باعث بقاع نظام مقدس اسلامی شده و این مهم مدیون وجود انسان های انقلابی، با ایمان، شجاع و دلاور است.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با تاکید بر ایجاد پیوند بین نسل‌های انقلاب اظهار کرد: در حال حاضر به برکت خون شهدا و وحدت مردم ایران اسلامی به یکی از موثرترین و مقتدرترین کشورها در عرصه جهانی تبدیل شده است که برای تقویت این عزت و اقتدار نیازمند وحدت هر چه بیشتر بین مردم و مسئولان هستیم تا بتوانیم اهداف تعیین‌شده انقلاب را به پیش ببریم.

سردارترابی بیان داشت: مردم قشم شهیدان بزرگی را در دفاع مقدس تقدیم کرده اند که شاخص ترین آن شهید غلامشاه ذاکری است.

شهید سردارغلامشاه ذاکری، فرمانده سپاه قشم در دوران دفاع مقدس متولد ۱۳۳۹ قشم است که در سال ۱۳۶۵ و طی عملیات کربلای ۴ در منطقه ام الرصاص به شهادت رسید. تئاتر، سرود، مداحی و پخش نماهنگ از دیگر برنامه هایی بود که با حضور مسوولان شهرستان در جریان برگزاری این آیین در جزیره قشم به اجرا درآمد.