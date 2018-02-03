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۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۵۶

هفته بیست و یکم بوندس لیگا؛

بردی دیگر برای بایرن مونیخ/ شاگردان هاینکس در پی قهرمانی زودهنگام

بردی دیگر برای بایرن مونیخ/ شاگردان هاینکس در پی قهرمانی زودهنگام

تیم فوتبال بایرن مونیخ در هفته بیست و یکم رقابتهای بوندس لیگا در زمین ماینتس پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی که روز شنبه به میزبانی ماینتس برگزار شد تیم بایرن مونیخ با حساب ۲ بر صفر از سد میزبان خود گذشت.

فرانک ریبری (۳۳) و خامس رودریگز (۴۴) برای بایرن گلزنی کردند. شاگردان یوپ هاینکس با این برد جمع امتیازات خود را به عدد ۵۳ رساندند و به قهرمانی زود هنگام خود نزدیک تر شدند.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این ترتیب است:

* هرتابرلین یک - هوفن هایم یک
* فرایبورگ صفر - بایرلورکوزن صفر
* شالکه یک - وردربرمن ۲
* وولفسبورگ یک - اشتوتگارت یک
* ماینتس صفر - بایرن مونیخ ۲

کد مطلب 4217202

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