بردی دیگر برای بایرن مونیخ/ شاگردان هاینکس در پی قهرمانی زودهنگام

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی که روز شنبه به میزبانی ماینتس برگزار شد تیم بایرن مونیخ با حساب ۲ بر صفر از سد میزبان خود گذشت.

فرانک ریبری (۳۳) و خامس رودریگز (۴۴) برای بایرن گلزنی کردند. شاگردان یوپ هاینکس با این برد جمع امتیازات خود را به عدد ۵۳ رساندند و به قهرمانی زود هنگام خود نزدیک تر شدند.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این ترتیب است:

* هرتابرلین یک - هوفن هایم یک

* فرایبورگ صفر - بایرلورکوزن صفر

* شالکه یک - وردربرمن ۲

* وولفسبورگ یک - اشتوتگارت یک

* ماینتس صفر - بایرن مونیخ ۲