انتخاب اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران پنجم اسفندماه موکول شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، تاریخ و مکان برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ٣٨٣٣ جهت انتخاب اعضای هیات مدیره (و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد) به ساعت ١٠ صبح روز شنبه مورخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۶ در محل مجموعه فرهنگی بانک صادرات ایران به نشانی: اتوبان شهید صیاد شیرازی، میدان حسین آباد، خیابان وفامنش، خیابان مفتوحی شرقی پلاک ٣٨ تغییر یافت.

بنا براین گزارش، از کلیه سهامداران محترم بانک دعوت شده به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور از روز چهارشنبه مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ لغایت پنج شنبه مورخ ۳ اسفندماه ۱۳۹۶ در ساعات اداری با ارائه مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی، وکالت، ولایت، قیمومت و کارت شناسایی معتبر به حوزه سهامداران بانک صادرات ایران به نشانی :تهران، خیابان سمیه، مابین خیابان بهار و شهید مفتح، ساختمان برج سپهر طبقه ششم مراجعه نمایند. شماره تلفن ٨٨٨٣٢٦١١-٠٢١ نیز برای پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم اعلام شده است.

گفتنی است، برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بانک صادرات ایران(سهامی عام) به شماره ثبت٣٨٣٣ برای استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ٣٠ اسفندماه سال ١٣٩٥، تصویب صورت های مالی و... (راس ساعت ٩ صبح) روز یکشنبه مورخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ در محل سالن هتل المپیک به نشانی: اتوبان تهران-کرج، ضلع غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک به قوت خود باقی است.

دکتر حجت‌الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران شد

اعضای هیأت مدیره بانک صادرات ایران طی حکمی، دکتر حجت‌الله صیدی را به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب کردند. وی از مدیران موفق و کارشناسان برجسته بازار سرمایه بوده و در سال‌های اخیر مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی را بر عهده داشته است.

دکتر حجت‌الله صیدی ٥٠ ساله و دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و دارای مدارک حرفه‌ای Business Accountant و CIMA از انجمن حسابداران خبره انگلستان بوده و در ٧ سال اخیر عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال نیز بوده است.

از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به عضویت موظف در هیأت مدیره بانک صادرات ایران و معاون بین‌الملل، مدیریت عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از ١٣٩٢ تاکنون، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، نایب رئیس هیأت‌مدیره شرکت ایران خودرو، سرپرست حسابرسی در مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.