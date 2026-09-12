کشف ۷ هزار قرص غیرمجاز و کالای قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی با اعلام این خبر، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب حین گشت‌زنی و کنترل مرزها به یک فروند شناور مظنون شده و فرمان ایست صادر کردند.

وی افزود: قاچاقچیان که از مشاهده مأموران غافلگیر شده بودند، با رها کردن شناور و استفاده از شناور اسکورت از محل متواری شدند.

سرهنگ میرعالی با بیان اینکه از شناور توقیفی ۱۵ دستگاه دینام برقی ۸ دستگاه آبگرمکن یک عدد سه‌چرخه برقی ۸۱ عدد لوازم آرایشی و بهداشتی و ۷ هزار و ۹۹۶ قرص غیرمجاز قاچاق کشف شد، اظهار داشت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۷۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب، تأکید کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان متواری این پرونده ادامه دارد.