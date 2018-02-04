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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

نشست شعر «مهر قلم» برای بچه‌ها برگزار می‌شود

نشست شعر «مهر قلم» برای بچه‌ها برگزار می‌شود

نشست هم‌نشینی شاعرانه «مهر قلم» برای کودکان و نوجوانان در کتابخانه بوستان نرگس تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای خاتم(ص)، نشست هم نشینی شاعرانه «مهر قلم» با حضور رودابه حمزه ای شاعر، برای کودکان و نوجوانان در کتابخانه بوستان نرگس تهران برگزار می شود.

برنامه مهر قلم با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با نویسندگان گروه سنی خود برگزار می شود و کتابخانه بوستان نرگس در این نشست صمیمی میزبان رودابه حمزه ای شاعر حوزه کودک و دختران دانش آموز است.

در این برنامه حمزه ای برای بچه ها از خود و آثارش و دنیای شعر کودک و نوجوان سخن می گوید و به پرسش های آنان پاسخ می دهد.

رودابه حمزه‌ای، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان، متولد سال ۱۳۴۳ است. برخی آثار او عبارتند از: مجموعه شعرهای سه‌گانه «دست بزنم به چاقو»، «دست بزنم به قلیون»، «دست بزنم به کبریت»، «آقا مهدی جان سلام»، «ماجراهای شادی»، «توپ آسمان»، «جوجه جان» و «شلوار آستین کوتاه».

ویژه برنامه مهر قلم با حضور دانش آموزان تهرانی روز های یکشنبه هر هفته ساعت ۱۰ در کتابخانه بوستان نرگس میزبان کودکان و نوجوانان است و امروز نیز این نشست با حضور رودابه حمزه ای همراه خواهد بود.

کد مطلب 4218551

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