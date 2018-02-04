به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای خاتم(ص)، نشست هم نشینی شاعرانه «مهر قلم» با حضور رودابه حمزه ای شاعر، برای کودکان و نوجوانان در کتابخانه بوستان نرگس تهران برگزار می شود.

برنامه مهر قلم با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با نویسندگان گروه سنی خود برگزار می شود و کتابخانه بوستان نرگس در این نشست صمیمی میزبان رودابه حمزه ای شاعر حوزه کودک و دختران دانش آموز است.

در این برنامه حمزه ای برای بچه ها از خود و آثارش و دنیای شعر کودک و نوجوان سخن می گوید و به پرسش های آنان پاسخ می دهد.

رودابه حمزه‌ای، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان، متولد سال ۱۳۴۳ است. برخی آثار او عبارتند از: مجموعه شعرهای سه‌گانه «دست بزنم به چاقو»، «دست بزنم به قلیون»، «دست بزنم به کبریت»، «آقا مهدی جان سلام»، «ماجراهای شادی»، «توپ آسمان»، «جوجه جان» و «شلوار آستین کوتاه».

ویژه برنامه مهر قلم با حضور دانش آموزان تهرانی روز های یکشنبه هر هفته ساعت ۱۰ در کتابخانه بوستان نرگس میزبان کودکان و نوجوانان است و امروز نیز این نشست با حضور رودابه حمزه ای همراه خواهد بود.