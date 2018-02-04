اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه، نمایندگان با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

بر این اساس، طبق مصوبه مجلس مقرر شد مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۷ تمدید شود.

نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

به گزارش مهر، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال تدوین قانون جدیدی برای مالیات بر ارزش افزوده است که به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد تا اردیبهشت ماه سال ۹۷ به صحن مجلس ارائه خواهد شد؛ لذا قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی تا زمان تصویب نهایی طرح کمیسیون اقتصاد تمدید خواهد شد.