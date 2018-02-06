روایتی جالب از «مغزهای کوچک زنگ زده»/صدای چوپان تم اصلی موسیقی شد

بامداد افشار آهنگساز و مدرس موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه ساخت موسیقی فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ زده» که در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر نمایش داده شده است، توضیح داد: ساخت موسیقی «مغزهای کوچ زنگ زده» دومین همکاری من با هومن سیدی بعد از فیلم سینمایی «اعترافات ذهن خطرناک من» است که تقریبا بین این ۲ فیلم وقفه ای ۲ ساله افتاد. البته در این بین هومن سیدی فیلم «خشم و هیاهو» را تولید کرد که من به دلیل غیبت یک ساله ای که داشتم موفق به همکاری با این کارگردان نشدم.

طراح پرفورمنس «شهر – بازی» که چندی پیش در تماشاخانه پالیز روی صحنه رفته بود، بیان کرد: ما در موسیقی فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» دنبال فضایی بودیم که از نظر رنگ بندی و سازبندی وارد منطقه جغرافیایی خاصی نشود اما جنس افکت ها و زیر پوسته ملودی ها به شکلی باشد که مخاطب در آن با فضای موسیقی ایرانی نیز آشنا شود. البته من پیش از ساخت موسیقی فیلم سفر چند روزه ای به شمال داشتم که بتوانم آواهای چوپان های بخشی از مناطق را ضبط کنم. این آواها به قدری برایم جذاب بود که از کلام و نوای آنها برای صدا کردن گوسفندان و مراقبت از آنها برای بخش افکتیو موسیقی فیلم استفاده کردم و می توان گفت این کلام های افکتیو به نوعی تم اصلی موسیقی فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» شد.

آهنگساز نمایش هایی چون «صد در صد »،«عجایب المخلوقات»، «باغبان مرگ»، «ویتسک» و «از پا نیفتاده» در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: موسیقی فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» مقداری با موسیقی هایی که تاکنون کار کردم فاصله دارد چرا که اصولا مبنای اصلی کارهای من موسیقی الکترونیک است اما این بار تلاش شده تا به دلیل محتوایی که در فیلمنامه وجود دارد بیشتر به فضاسازی در حوزه سازهای آکوستیک وارد شود. من برای ساخت این اثر جدای از مطالبی که به آن اشاره کردم، نیم نگاهی هم به موسیقی فیلم «بابل» به آهنگسازی گوستاوو سانتائولایا نیز داشتم و امیدوارم فضایی که برای ترکیب بندی سازی که عمدتا مبتنی بر سازهای هم خانواده گیتار بوده بتواند مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

افشار درباره همکاری با رضا کولغانی خواننده تیتراژ فیلم هم گفت: همکاری با رضا کولغانی یک همکاری کاملا اتفاقی بود چرا که من در حوزه کاری ام با اصغر پیران به عنوان خواننده کار می کنم و وقتی هم از جانب هومن سیدی پیشنهاد حضور کولغانی برای خوانش تیتراژ فیلم شد ماجرا به گونه ای پیش رفت که با توجه به بازخوردها و فیدبکی که از مخاطبان گرفتیم تبدیل به تجربه جالبی برایم شد که برایم ارزشمند است.