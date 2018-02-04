کارت ویزیت هوشمند موبایلی طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک استارتاپ ایرانی با تمرکز بر گسترش و رونق بخشی فضای کسب وکارهای نوین در کشور، سرویس کارت ویزیت هوشمند طراحی کرده است که کاربران با استفاده از آن می‌توانند بدون چاپ کارت ویزیت ویا بروشور و پرداخت هزینه های آن، تنها از طریق کدهای دستوری تلفن همراه، اطلاعات و خدمات خود را به دیگران معرفی کرده و آن را در اختیار متقاضیان بگذارند.

در این روش دارندگان سیم کارتهای دائمی می توانند با شماره گیری کد دستوری و بدون نیاز به اینترنت برای دریافت این سرویس ثبت نام کرده و برای خود کارت هوشمند ویزیت طراحی کنند. پس از آن نیز امکان تنظیم و مدیریت اطلاعات کاری مشترک در هر لحظه وجود خواهد داشت.

به این ترتیب کسب وکارها قادر خواهند بود با مراجعه به پنل مدیریتی خود در این کارت ویزیت هوشمند، اطلاع رسانی مختلف برای مخاطبان خود داشته باشند. به طور مثال حراج فصلی، تخفیفات ویژه و تبریک اعیاد را اطلاع رسانی کنند.

دریافت این خدمات از طریق کد دستوری *۶۶۵۵# برای مخاطب کسب وکار رایگان بوده و هزینه ای نخواهد داشت.

ثبت نام برای دریافت این سرویس از طریق شماره گیری کددستوری *۶۶۵۵*۸# انجام می شود و نحوه استفاده از این کارت ویزیت برای مخاطبان نیز از طریق شماره‌گیری کد دستوری ( # شماره موبایل فرد موردنظر *۶۶۵۵*) ممکن می شود. به این ترتیب مخاطب می تواند با این کد دستوری، اطلاعات کاری کسب وکار فرد مورد نظر را روی گوشی همراه خود دریافت کند و درهمین حال به صورت اتوماتیک، اطلاعات تماس مخاطب نیز در دفترچه تلفن صاحب کارت ویزیت ذخیره و بایگانی می شود.

البته امکان دریافت این سرویس از طریق وب سایت این استارتاپ به نشانی inoti.ir نیز وجود دارد و با توجه به اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور از سیم کارت دائمی استفاده می کنند این سرویس در فاز نخست برای مشترکان سیم‌کارتهای دائمی طراحی شده و در فازهای بعدی برای مشترکان سیم‌کارتهای اعتباری نیز راه اندازی می شود.

مبلغ اشتراک ماهانه این سرویس که با هدف تعامل میان مخاطبان فضای کسب و کار در حوزه دیجیتال و فناوری اطلاعات طراحی شده ۴۰ هزارتومان در ماه است و باتوجه به فعالیت این استارتاپ در حوزه بازاریابی دیجیتال به ازای معرفی این خدمت به دیگران ، مبلغ ۱۲ هزار تومان برای فرد معرف درنظر گرفته شده که می تواند هرماه به فرد معرف تعلق گیرد.