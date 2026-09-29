به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نادری، معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حاشیه اجتماع مردم مبعوث‌شده با اشاره به ابعاد جنگ ترکیبی و شناختی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، مقاومت ملت ایران را جلوه‌ای از مکتب عاشورا دانست و گفت: فشارهای نظام سلطه نه‌تنها اراده ملت ایران را تضعیف نکرده، بلکه موجب استحکام و درخشش بیشتر اراده ملی شده است.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به پیچیده‌تر شدن شیوه‌های تقابل نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم امروز با تمام قوا و با بهره‌گیری از ابزارهای پیچیده، در قالب جنگ شناختی و نبرد ترکیبی به میدان آمده‌اند.

نادری افزود: هدف دشمن از تشدید فشارهای همه‌جانبه و اعمال تحریم‌ها، درهم شکستن اراده ملت ایران و وادار کردن کشور به تسلیم است، اما این راهبرد تاکنون نتوانسته به هدف مورد نظر آنها منجر شود.

محاسبات دشمن درباره ملت ایران اشتباه است

وی با اشاره به مبانی فرهنگی و اعتقادی مقاومت ملت ایران، ادامه داد: نظام سلطه این حقیقت را درک نکرده است که مکتب ما برگرفته از آموزه‌های انسان‌ساز و تسلیم‌ناپذیر عاشورا است.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: همین بصیرت عاشورایی موجب شده است توطئه‌های دشمن یکی پس از دیگری خنثی شود و ملت ایران در برابر فشارها ایستادگی کند.

فشار دشمن، ملت ایران را مقاوم‌تر کرد

نادری در ادامه با اشاره به جنگ و فشارهای آمریکا علیه ایران گفت: آمریکای جنایتکار با به راه انداختن جنگ به دنبال تضعیف ملت ایران بود، اما غافل از اینکه الماس در زیر فشار سنگین شکل می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هرچه دشمنان بیشتر جنایت کردند، ملت ایران مقاوم‌تر، قوی‌تر و صیقلی‌تر از گذشته شد و الماس وجود ملت ایران امروز سخت‌تر و درخشان‌تر از هر زمان دیگری می‌درخشد.