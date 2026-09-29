طهماسبی: برقراری پرواز ارومیه - استانبول؛ پروازهای خارجی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم طهماسبی روز سه‌ شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی از رشد ۱۷۵ درصدی پروازهای خارجی فرودگاه ارومیه پس از جنگ خبر داد و افزود: استقبال مسافران از پروازهای خارجی این فرودگاه افزایش یافته و در حال حاضر به جز روزهای شنبه، پرواز ارومیه به استانبول در سایر روزهای هفته برقرار است.

وی با اشاره به ادامه روند توسعه فرودگاه بین‌المللی شهید باکری ارومیه اظهار کرد: از سال گذشته و با پیگیری استاندار آذربایجان‌غربی، روند توسعه این فرودگاه با جدیت بیشتری دنبال شده و تملک اراضی مورد نیاز برای احداث باند دوم نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌ غربی همچنین درباره اقدامات انجام‌شده برای حفظ ایمنی باند فرودگاه گفت: در سال جاری بخش‌هایی از باند لکه‌گیری شده است و با توجه به ضرورت استمرار پروازها، امکان تعطیلی فرودگاه برای اجرای یکباره عملیات آسفالت وجود ندارد، بنابراین عملیات بهسازی و لکه‌گیری باند به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.

طهماسبی از شناسایی سرمایه‌گذار برای احداث هتل فرودگاه ارومیه نیز خبر داد و افزود: سرمایه‌گذار در حال تدوین و طراحی مدل مالی این پروژه است و پس از تکمیل، طرح برای پیگیری و بررسی به تهران ارائه می‌شود.

وی درباره لغو برخی پروازهای فرودگاه ارومیه نیز اظهار کرد: مجموعه فرودگاه تلاش می‌کند میزان لغو پروازها را کاهش دهد اما بخشی از این موضوع به تصمیم شرکت‌های هواپیمایی و همچنین محدودیت‌ های ایجادشده برای برخی ناوگان هوایی کشور مربوط می‌شود.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی توسعه زیرساخت ‌ها، ارتقای ایمنی، بهبود خدمات و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از مهم‌ترین محور های پیگیری برای تقویت جایگاه فرودگاه بین‌ المللی شهید باکری ارومیه عنوان کرد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایتمندی مسافران دنبال می‌شود.

فرودگاه ارومیه باید به دروازه توسعه آذربایجان‌ غربی تبدیل شود

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش راهبردی فرودگاه بین‌المللی شهید باکری ارومیه در توسعه اقتصادی، گردشگری و ارتباطات خارجی استان گفت: فرودگاه ارومیه باید از نظر زیرساخت، تجهیزات، خدمات و نحوه برخورد با مسافران، در شأن یک فرودگاه بین‌المللی باشد.

رضا رحمانی با اشاره به موقعیت مرزی و ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری و ترانزیتی استان، افزود: توسعه حمل‌ونقل هوایی باید همگام با سایر شریان‌ های ارتباطی استان دنبال شود و فرودگاه ارومیه می‌تواند به یکی از مسیرهای مهم ورود گردشگر، سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی به آذربایجان ‌غربی تبدیل شود.

وی همچنین با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات و امکانات فرودگاه ارومیه، خاطرنشان کرد: آمادگی فرودگاه تنها به تجهیزات محدود نمی‌شود و نوع رفتار و خدمات‌رسانی نیز اهمیت دارد و باید بهترین خدمات رفاهی به مسافران ارائه شود.

استاندار آذربایجان‌غربی توسعه پروازهای خارجی را نیز از نیازهای راهبردی فرودگاه ارومیه دانست و افزود: با توجه به ظرفیت‌های استان، باید مسیرهای خارجی بیشتری ایجاد و تقویت شود تا ضمن افزایش دسترسی مسافران، زمینه توسعه گردشگری، تجارت و ارتباطات اقتصادی فراهم شود.

رحمانی همچنین با اشاره به تعریف ۱۰ پروژه اولویت‌دار توسعه فرودگاه ارومیه، احداث باند دوم را یکی از مهم‌ترین طرح‌های این مجموعه دانسته و اضافه کرد: این پروژه از طریق وزارت راه و شهرسازی و شرکت فرودگاه‌ها در حال پیگیری بوده و موضوع تأمین و تملک اراضی مورد نیاز نیز باید با سرعت و جدیت دنبال شود.

وی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرده و افزود: توسعه فرودگاه ارومیه، توسعه یک مجموعه حمل‌ونقلی نبوده و بخشی از مسیر توسعه اقتصادی، گردشگری، تجاری و بین‌المللی آذربایجان‌ غربی است.