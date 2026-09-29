کاتس رهبران حماس در خارج را تهدید به ترور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه اعلام کرد که فرمانده تیپ شمال غزه حماس در حمله شب گذشته ارتش این رژیم ترور شده است.

کاتس مدعی شد رهبران حماس در خارج از غزه نیز در تیررس اسرائیل قرار دارند و تهدید کرد این رژیم همه افرادی را که در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نقش داشته‌اند، تعقیب خواهد کرد.

او با اشاره به حمله سال گذشته رژیم صهیونیستی به رهبران حماس در قطر گفت این افراد در آن زمان به دلیل آنچه «نقص فنی» خواند، از حمله جان سالم به در بردند، اما مدعی شد: نوبت آنها نیز خواهد رسید.

پیش از این گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای شهادت «عزالدین عبدالعزیز البیک» ملقب به «ابوحمزه»، عضو شورای نظامی قسام و فرمانده تیپ شمال نوار غزه را تبریک و تسلیت گفت.

در بیانیه این گردان ها آمده است: افزایش جنایات رژیم صهیونیستی، بر عزم و اراده نسل‌های مختلف فلسطینی برای ادامه مقاومت می‌افزاید. خون فرماندهان و نیروهایش پایمال نخواهد شد و عزم مقاومت سست نخواهد شد.