به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با مدیران ستادی استان اردبیل اظهار کرد: وفاداری، یکرنگی و باور به صداقت در حوزههای مدیریتی و کارشناسی از اهمیت بالایی برخوردار است و تصمیمگیری کارشناسی و دقیق در حوزه اجرایی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: باید اختیارات لازم به حوزههای کارشناسی، دفاتر ستادی و حوزههای تخصصی استانداری تفویض شود تا بدنه کارشناسی تقویت شده و ظرفیت تخصصی مجموعه در تصمیمگیریها بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه رضایتمندی مردم باید در اولویت کاری مدیران قرار داشته باشد، ادامه داد: احصای راهکارهای مناسب برای گرهگشایی از امور مردم، تکریم مطلوب ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب باید مورد توجه جدی قرار گیرد و این موارد معیار ارزیابی مدیران است.
امامی یگانه با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزههای مختلف از وظایف مهم مدیران ستادی است، بیان کرد: این نظارت باید با حضور میدانی در شهرستانها و بررسی مسائل از نزدیک دنبال شود.
وی بر تدوین و اجرای برنامههای راهبردی با رویکرد حل مسأله تأکید کرد و افزود: ارتباط با لایههای مختلف اجتماعی و فرهنگی باید تقویت و موضوعات و مسائل کلیدی استان بهصورت میدانی پیگیری شود.
استاندار اردبیل همچنین بر تقویت ارتباطات با مرکز کشور تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای استان باید بهطور مناسب در سطح ملی پیگیری شود و ارتباط مؤثر با مرکز برای پیشبرد امور و حل مسائل استان استمرار داشته باشد.
امامی یگانه اطلاعرسانی درباره دستاوردهای دولت را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: اقدامات و دستاوردهای دولت باید با شیوههای مختلف به اطلاع مردم برسد تا جامعه در جریان خدمات و فعالیتهای انجامشده قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت نظارت در نظام اداری بیان کرد: نظارت بر عملکرد در سیستم وجود دارد اما یکپارچگی و هماهنگی در مجموعه مدیریتی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
استاندار اردبیل اضافه کرد: در دولت و وزارت کشور نسبت به استان اردبیل دیدگاه مثبتی وجود دارد و باید از این ظرفیت برای پیشبرد امور استان استفاده شود.
امامی یگانه در پایان بر اخلاقمداری در حوزههای مختلف سیاسی و مدیریتی تأکید کرد و گفت: مدیران باید از حاشیهها دوری کرده و با تمرکز بر وظایف، مسائل و مطالبات مردم را دنبال کنند.
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