به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ امیر اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سؤال خبرنگار العالم پیرامون تحرکات آمریکاییها در منطقه و احتمال وقوع جنگ گفت: آنچه مسلم است، آمریکاییها در حال جابجایی و فعل و انفعالاتی در منطقه هستند. اما اینکه واقعاً جنگی در خواهد گرفت ما در نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران، تلاش کردیم در این فرصتی که آتشبس شده، در این مدت حداکثر استفاده از فرصت را بکنیم و بانک اهدافمان را بهروز کنیم، تجهیزاتمان را بهینه کنیم، تجهیزات جدید را وارد سازمان رزممان کنیم و از اندوختهها، تجربیات و درسآموختههای دوران جنگ استفاده کنیم.
استفاده حداکثری از فرصت آتشبس برای تقویت توان رزمی
وی خاطرنشان کرد: این وظیفهای است که ما احساس میکنیم باید به انجام برسانیم و پیگیری کنیم و در حال پیگیری آن هستیم. هدف از این اقدامات این است که اگر تعرض و تجاوز دیگری شکل گرفت، بتوانیم بهتر از گذشته، کوبندهتر و حتی گستردهتر با دشمن مقابله کنیم.
آمریکا در منطقه در وضعیت مناسبی قرار ندارد
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: اما در ارتباط با آمریکا، من فکر میکنم که آمریکاییها در منطقه در وضعیت مناسبی قرار ندارند، به لحاظ اینکه پایگاههایشان در منطقه آسیب جدی دیده است. این را مشاهدات ما نشان میدهد؛ هم از طریق عکسهای هوایی و ماهوارهای و هم از طریق مشاهدات میدانی در سطح زمین. اطلاعات به ما میگوید که پایگاههای آمریکایی آسیب بسیار جدی دیدهاند و اکثر این پایگاهها دیگر حتی قابل بازسازی نیستند.
اختلال جدی در بازسازی قوا به نیروهای آمریکایی
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، آمادوپشتیبانی در سطح منطقه برای نیروهای آمریکایی با مشکلات جدی مواجه شده است. تأمین سوخت و تأمین غذا برای آمریکا امروز با مشکل مواجه شده، به دلیل اینکه بالاخره پایگاه مهمشان، مخصوصاً در بحرین، پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی، آسیب جدی دیده و دیگر قابل بازسازی هم نیست. مجبور شدند که از خارج از منطقه آمادهسازی کنند؛ از شرق آسیا و از پایگاه جزیره دیگو گارسیا در حال تأمین مایحتاج خود هستند و از این جهت آمریکاییها دچار سختی و مشکلات زیادی شدند.
وضعیت روحی و روانی نامناسب نظامیان آمریکایی
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: از نظر روحیه و روان سربازانشان هم، همانطور که استحضار دارید، تعدادی از سربازان اقدام به خودکشی کردند و بنابراین از نظر روحی هم در وضعیت مطلوبی نیستند. مجموعاً تحلیل ما این است که وضعیت موجود برای آمریکا وضعیت مطلوبی نیست. از این جهت ممکن است که آمریکاییها بخواهند برای اینکه این وضعیت را تغییر دهند، یک تغییر و تحولی ایجاد کنند و دست به تجاوز و تعرضی بزنند.
آمریکا فاقد راهبرد مشخص برای خروج از جنگ
وی خاطرنشان کرد: اما واقعیت امر این است که راهبرد مشخصی ندارند و قطعاً میتوانیم این را ادعا کنیم که آمریکا و شخص ترامپ استراتژی خروج از این جنگ را طراحی و تدوین نکرده بود. تصورش این بود که به محض اینکه وارد جنگ شود، حداکثر ظرف یک هفته نیروهای مسلح ایران از هم خواهند پاشید و مقاومت نابود خواهد شد و مردم به زعم آنها به خیابان خواهند آمد و نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط خواهند کرد و آمریکاییها دیگر کار خیلی سختی نخواهند داشت.
فروپاشی تصورات آمریکا با مقاومت نیروهای مسلح و حمایت مردم
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: اما وقتی مقاومت نیروهای مسلح را دیدند و مردم با حضور در خیابانها جانبداری کردند، طرفداری کردند و از نیروهای مسلح و نظام اسلامی حمایت کردند — و امروز ۲۱۰ شب است که در خیابانها مستقر هستند و در تجمعات شبانه شرکت میکنند — این در واقع یک وضعیت استیصالآوری برای آمریکاییها ایجاد کرد که به نظرم هیچ فکرش را نمیکردند.
سرگشتگی و استیصال آمریکا در پایانبخشی به جنگ
وی خاطرنشان کرد: از این جهت باعث شده که آمریکاییها دچار سرگشتگی و در واقع استیصال شوند و نمیدانند که امروز این جنگ را چگونه به پایان ببرند. یک روز آتشبس میکنند، یک روز مجدداً دو هفته جنگ را در نوار مرزی ادامه میدهند و شروع میکنند، یک روز از محاصره دریایی صحبت میکنند، یک روز میگویند تنگه هرمز باز است و نام ترامپ را برای این تنگه میگذارند واینها اظهارات ضد و نقیض شخص رئیسجمهور آمریکاست و نشان از این دارد که آمریکاییها استراتژی معینی را برای این جنگ از ابتدا طراحی نکردند؛ منظورم استراتژی خروج از جنگ بوده و این اثرش امروز در جنگ نمایان است. به همین دلیل هر اقدام پیشبینینشدهای ممکن است از دشمن سر بزند.
امیر اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سؤال خبرنگار العالم پیرامون راهبرد نظامی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه و مفهوم جنگ پیشدستانه گفت: در منشور ملل متحد توسل به زور منع شده است؛ ممنوعیت توسل به زور وجود دارد، الا در دفاع مشروع. وقتی که کشور از خودش دفاع خواهد کرد، در اینجا جنگ مشروع شناخته شده است. ما بعد از جنگ ۱۲ روزه راهبرد خودمان را به سمت جنگ پیشدستانه پیش بردیم.
تغییر دکترین دفاعی از پدافند به آفند پیشدستانه
وی خاطرنشان کرد: شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی با جدیت این راهبرد را دنبال کردند که راهبرد نظامی ما یا دکترین دفاعی ما به سمت آفند پیش برود؛ از پدافند به آفند. ما در این جنگ عملاً این راهبرد یا دکترین را عملیاتی کردیم، آنجایی که مواضع ضد انقلاب و تجزیهطلبان را در اقلیم کردستان عراق مورد هدف قرار دادیم.
هدف قرار دادن مواضع ضدانقلاب در اقلیم کردستان عراق
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: همانطور که رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده بود، تسلیحات زیادی در اختیار تجزیهطلبان و ضد انقلاب قرار گرفته بود، برای اینکه توأم و همزمان با حمله آمریکا، مرزهای زمینی ما از منطقه غرب مورد تجاوز و تعرض تجزیهطلبان و ضد انقلاب هم قرار بگیرد. اما ما با ابتکار عملی که به دست گرفتیم، هم جنگندههای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بارها آنجا را مورد هدف قرار دادند، هم پهپادهای ارتش، و هم سایر نیروهای مسلح سپاه پاسداران با موشکها و پهپادهای خودشان مواضع ضد انقلاب را مورد هدف قرار دادند.
جنگ پیشدستانه؛ پیشگیری از تجاوز دشمن پیش از اقدام
وی خاطرنشان کرد: این در واقع نوعی جنگ پیشدستانه محسوب میشود؛ قبل از اینکه دشمن دست به تعرضی بزند، مورد هدف قرار گرفته است. و شما ملاحظه فرمودید تا امروز ضد انقلاب نتوانسته است که عملیاتی را علیه مرزها و مرزهای زمینی ما انجام بدهد.
تجربه هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در چارچوب جنگ پیشدستانه
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: ما در مواقع دیگر هم داشتیم. در طول جنگ تقریباً دو هفتهای که باز در واقع آمریکاییها مواضع ما را مورد هدف قرار میدادند، در یک مقطعی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پهپادهایش پایگاههای آمریکا را مورد هدف قرار داد؛ پایگاههایی که تشخیص دادیم از آنجا احتمالا حمله قریبالوقوعی انجام خواهد شد. ما آنجا را مورد هدف قرار دادیم و همینطور پایگاه آمریکا در اردن اصابت موشکها قرار گرفت. اینها در چارچوب همین جنگ پیشدستانه است.
رعایت اصول سهگانه جنگ پیشدستانه؛ تناسب، فوریت و ضرورت
وی خاطرنشان کرد: البته شرایط جنگ پیشدستانه هم رعایت شده است. شرایط یا اصول جنگ پیشدستانه عبارت است از اصل تناسب، اصل فوریت و اصل ضرورت، که هر سه این اصول در جنگ ما رعایت شده است. یعنی ما به تناسب تهدید با تهدید مقابله کردیم و بیش از آن جنگ را گسترش ندادیم در عملیاتهای پیشدستانهمان. و زمانی وارد عملیات پیشدستانه شدیم که ضرورت وجود داشته است؛ زمانی که ضرورت وجود نداشته، ما عملیات پیشدستانه انجام ندادیم. و بحث اصل فوریت هم بلافاصله زمانی که احساس شده که تهدید قریبالوقوع است و احتمال حمله وجود دارد، ما این کار را انجام میدهیم.
تداوم راهبرد جنگ پیشدستانه در آینده در صورت تهدید قریبالوقوع
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: در آینده هم به همین شکل است. اگر در واقع به این نتیجه برسیم که دشمن حمله قریبالوقوعی خواهد داشت، ما حتماً جنگ پیشدستانه یا عملیات پیشدستانه انجام خواهیم داد. بله، استحضار دارید دشمنان ما از تجهیزات و فناوری بسیار پیشرفتهای برخوردار هستند.
ارزیابی جایگاه امنیت و منافع کشورهای منطقه برای آمریکا
امیر اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سؤال خبرنگار العالم پیرامون ارزیابی جایگاه امنیت و منافع کشورهای منطقه برای آمریکا گفت: ثابت شد که آمریکا کمترین اهمیتی به امنیت و منافع ملی کشورهای منطقه، کشورهای عرب مسلمان ما در منطقه — در واقع برادران ما —، نمی دهد. آنچه که برای آمریکاییها مهم است، اولاً امنیت "اسرائیل" است و حتی امنیت خودشان را هم در واقع بعد از امنیت "اسرائیل" دنبال میکنند. این هم به خاطر نفوذ لابی صهیونیست در ارکان سیاسی آمریکا است.
انهدام گسترده پایگاههای آمریکا در منطقه
وی خاطرنشان کرد: این پایگاهها امروز تقریباً تمامشان منهدم شدهاند و آسیبهای جدی دیدهاند. رسانههای آمریکایی و غربی خودشان اعلام کردند که این پایگاهها اکثرشان دیگر قابل بازسازی هم نخواهد بود. و انشاءالله این باعث شود زمینه برای اخراج آمریکا از منطقه فراهم شود.
کشورهای منطقه برادران ما هستند، نه رقیب
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: ما کشورهای منطقه را برادران خودمان میدانیم و همیشه تلاش کردیم که در واقع در کنار آنها باشیم. ما در منطقه رژیم اسرائیل را دشمن جهان اسلام و کشورهای منطقه میدانیم. هرگز کشورهای عربی را حتی رقیب خودمان هم ندانستیم؛ بلکه آنها دوستان ما هستند. و ما باید با وحدت نظر و وحدت عمل به دشمن اصلی که رژیم صهیونیستی است توجه داشته باشیم.
سیاستهای تفرقهافکنانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه
وی خاطرنشان کرد: آمریکاییها تلاش کردند با اعمال سیاستهای خاص در منطقه، اذهان و افکار عمومی را و مخصوصاً افکار دولتها و ملتهای منطقه را از خطر صهیونیسم در واقع منحرف کنند تا اسرائیل بتواند سیاستهای خودش را در منطقه جلو ببرد. و متأسفانه تا حدودی هم موفق شدند. و ذلتها و مشکلات و فاجعهای که امروز ما در منطقه خودمان از جمله غزه و سرزمین فلسطین داریم، ناشی از همین سیاستهای تفرقهافکنانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.
مسئولیت کشورهای میزبان پایگاههای آمریکایی
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: بنابراین ما این کشورهای منطقه را برادران خودمان میدانیم، اما فکر میکنیم که اینها به لحاظ اینکه پایگاههایی را در اختیار آمریکا قرار دادند، مسئولیت دارند؛ به رغم اینکه ما معتقدیم که این متوجه کشورها و دولتهای منطقه است. باز ما در این جنگ هرگز مردم و زیرساختهای این کشورها را مورد هدف قرار ندادیم. آنچه که ما مورد حمله قرار دادیم تا امروز، پایگاههای آمریکا بوده است.
هدف قرار دادن محدود زیرساختهای شرکتهای آمریکایی در پاسخ به تجاوز
وی خاطرنشان کرد: و بعد از اینکه آمریکاییها برخی از زیرساختهای ما را مورد هدف قرار دادند، در بعضی از نقاط به صورت بسیار محدود زیرساختهای مربوط به شرکتهای آمریکایی در منطقه را مورد هدف قرار دادیم.
موقعیت ژئوپولیتیک ممتاز تنگه هرمز برای ایران
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: اخیراً ببینید، تنگه هرمز برای ما یک موقعیت ژئوپولیتیکی بسیار ممتاز است و برای ایران بسیار موقعیت ممتازی ایجاد کرده است. ما از این موقعیت در گذشته استفاده نمیکردیم؛ اجازه میدادیم که همه کشورها تجارت کنند و از این تنگه عبور کنند. و متأسفانه در طی سالها، مخصوصاً دهههای اخیر بعد از رویدادهای ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی، مورد سوء استفاده دشمنان ما هم قرار گرفته است.
عبور تجهیزات آمریکایی از تنگه هرمز و نقض اصل عبور بیضرر
وی خاطرنشان کرد: این پایگاهها و این تجهیزاتی که امروز آمریکاییها در کشورهای عربی ایجاد و وارد کردند، همه از تنگه هرمز عبور کرده است. بنابراین دشمنان ما اصل عبور بدون ضرر یا اصل عبور بیضرر را رعایت نکردند.
کنترل تنگه هرمز و توقف عبور با ضرر کشورهای متخاصم
امیر اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سؤال خبرنگار العالم پیرامون کنترل تنگه هرمز توسط ایران و پیامدهای آن برای عبور و مرور دریایی گفت: عبور توأم با تهدید از این تنگه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است در سالهای گذشته. حالا که جنگ به اینجا رسیده، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته که دیگر اجازه عبور با ضرر کشورهای متخاصم را ندهد و ما این را متوقف کردیم و تنگه را کنترل میکنیم.
کاهش چشمگیر تردد شناورها در تنگه هرمز پس از کنترل ایران
وی خاطرنشان کرد: البته منکر این نیستیم که همین امروز تعداد محدود و اندک شناور ممکن است از تنگه عبور کنند و مقادیر بسیار کمی نفت از این منطقه عبور کند. ولی در گذشته، قبل از جنگ، استحضار دارید که بیش از ۱۳۰ کشتی و شناور و نفتکش از این منطقه عبور میکردند، تجارت و نفت جابجا میکردند. ولی امروز به رغم کارشکنیهای آمریکاییها، بسیار این تعداد کم شده است.
تلاطم و اضطراب آمریکا نشانه ناکامی در کنترل تنگه هرمز
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: دلیلش هم این است که بازار نفت همچنان ملتهب است. آمریکاییها همچنان در تلاطم و تکاپو هستند که در واقع کنترل ما را در این منطقه و در تنگه هرمز از بین ببرند. خود این تلاش آمریکاییها و تلاطم و اضطراب آنها نشان میدهد که این تنگه آنطور که آنها ادعا میکنند ( و تنگه را تنگه ترامپ نامگذاری میکنند و همه کشتیها آزادانه میتوانند عبور کنند ) نیست.
مدیریت صبورانه و ایستادگی محکم ایران بر کنترل تنگه هرمز
وی خاطرنشان کرد: و ما هم خیلی صبورانه سعی کردیم مدیریت کنیم. هیچ عجلهای هم برای مدیریت تنگه نداریم، اما محکم پای کار کنترل تنگه ایستادیم و توافقی هم با کشور عمان برای عبور به نتیجه رسیده است؛ مسیری تعیین شده برای ورود به خلیج فارس و همچنین برای خروج از خلیج فارس. اما آمریکاییها کارشکنی میکنند و تا امروز هم کارشکنی کردند. اما جمهوری اسلامی ایران مصمم است که حاکمیت خودش را بر تنگه هرمز اعمال کند.
رعایت حقوق عمان در توافقنامه عبور و مرور
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: البته حقوق عمان هم رعایت میشود. در توافقنامهای که حاصل شده، این حقوق رعایت شده و توافقی در واقع صورت گرفته است. و نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران هم حسب مأموریتی که دارد، مصمم است با قدرت این مأموریت را اجرا کند.
عدم نگرانی از اقدامات مقطعی و دزدکی آمریکا در تنگه
وی خاطرنشان کرد: نگران این نیستیم که حالا در یک شبی، در واقع به صورت دزدکی، آمریکاییها با فشار یک شناوری را عبور دهند یا چند مثلاً هزار بشکه نفت — که خیلی قابل توجه نیست — از اینجا عبور کند. نه، ما خیلی نگران این نیستیم. ولی مصمم هستیم که میتوانیم این تنگه را در دراز مدت کنترل کنیم؛ تا انشاءالله شروط ایران از سوی آمریکاییها پذیرفته شود.
کنترل یمن بر سواحل دریای سرخ و تأثیر ژئوپلیتیک آن
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: یمن سواحل بسیار طولانی با دریای سرخ دارد که در این پیروزیهای اخیر تقریباً تمام سواحل دریای سرخ در اختیار نیروهای یمنی قرار گرفته و این یک دستاورد بسیار بزرگی محسوب میشود. حتماً از این به بعد با این تحول بسیار مهم میتوانیم بگوییم که در واقع ژئوپلیتیک منطقه تحت تأثیر قرار میگیرد.
برتری راهبردی جبهه مقاومت با کنترل بابالمندب
وی خاطرنشان کرد: امروز جبهه مقاومت و مخصوصاً یمن از دست برتر برخوردار هستند، چون بالاخره بخشی از تجارت جهانی از تنگه بابالمندب عبور میکند و بخشی از نفت مورد نیاز کشورهای غربی از این تنگه عبور میکند. و کنترل راهبردی یمنیها بر این تنگه حتماً آوردههای سیاسی برای این کشور خواهد داشت. و البته از آنجایی که یمن هم در جبهه مقاومت تعریف میشود، به نظرم این پیروزیها در واقع موجب اعتلای موقعیت جبهه مقاومت در منطقه هم شده و خواهد شد.
عدم تمایل ایران به تداوم جنگ و حمایت از مصالحه یمن و عربستان
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: البته ما خواهان تداوم جنگ نیستیم. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که عربستان با رعایت حقوق ملت یمن بتواند به مصالحهای با کشور یمن برسد و این جنگ در آن بخش از منطقه پایان یابد.
دستاوردهای پهپادی ارتش و رونمایی از پهپاد جدید بدون افشای مشخصات
امیر اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سؤال خبرنگار العالم پیرامون دستاوردهای پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در جنگ اخیر گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در واقع یک سازمان نظامی بسیار پیشرو در این حوزه است و ما دستاوردهای بسیار خوبی در طی سالهای و دهههای اخیر در این حوزه داشتیم. پهپادهایمان هم بسیار موفق عمل کردند. ما در جنگ، بعد از آرش ۲ که پهپاد بسیار پیشرفته و حقیقی است، پهپاد جدیدی را هم مورد استفاده قرار دادیم که اطلاعات و مختصات و مشخصات آن را هنوز رسانهای نکردیم. در موقع لزوم این کار خواهد شد. اما همین قدر میتوانم عرض کنم که تحقیق و توسعه در حوزه پهپادی به طور مستمر در ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.
تولید روزانه پهپاد در طول جنگ بدون نیاز به ذخایر
وی خاطرنشان کرد: ما در طول جنگ پهپادهایمان را به صورت روزانه تولید میکردیم و هیچ نیازی پیدا نکردیم به ذخایر و انبارهایمان دست بزنیم. و امروز هم در کارخانههای متعددمان تولید روزانه پهپاد داریم. و البته در کنارش هم همانطور که عرض کردم، سعی میکنیم پهپادهایمان را پیشرفتهتر، با کیفیت بالاتر و قدرت انهدامی بیشتر در واقع توسعه بدهیم.
اثبات کارآمدی پهپادهای ارزانقیمت در برابر سامانههای پدافندی آمریکا
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: و در این جنگ هم کارکرد این سلاح رزمی به خوبی شناخته شد و ما دیدیم که یک پهپاد ارزانقیمت ۳۰ هزار دلاری میتواند آسیب بسیار جدی به سامانههای پدافندی آمریکا وارد کند و میتواند به زیرساختهای پایگاههای آمریکا در منطقه آسیب وارد کند. و دشمن قادر به کنترل و رهگیری همه اینها نیست.
عدم مقرونبهصرفه بودن مقابله آمریکا با پهپادها از نظر اقتصادی
وی خاطرنشان کرد: چه به لحاظ تاکتیکی و چه به لحاظ اقتصادی هم برایش مقرونبهصرفه نیست، چون موشکهایی که به سمت این پهپادها شلیک میشوند از خود این پهپادها بسیار گرانقیمتترند. به لحاظ اقتصاد جنگ هم خیلی مقرونبهصرفه برای آمریکاییها نبوده. به همین دلیل الان شما ملاحظه میفرمایید در این حوزه هم، یعنی در حوزه تسلیحات پدافندی هم، آمریکاییها دچار مشکل شدند.
مدیریت اصولی و کنترلشده جنگ از سوی ایران
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: ما از آن روز اول خیلی سعی کردیم با مدیریت، با مدیریت اصولی بجنگیم و هیچ عجلهای نداشتیم برای اینکه در واقع جنگ زود تمام بشود. امروز هم به همین شکل است. ما جنگ را به صورت کنترلشده و مدیریتشده جلو بردیم، استفاده از تسلیحاتمان و تجهیزاتمان را بسیار مدیریت کردیم و همینطور در حوزه تاکتیکها. و عجلهای نداریم و واقعاً هم این آمادگی در نیروهای مسلح — چه مخصوصاً ارتش جمهوری اسلامی ایران — چه به لحاظ سختافزاری وجود دارد.
آمادگی نرمافزاری، روحی و روانی برای جنگ طولانی
امیر اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سؤال خبرنگار العالم پیرامون آمادگی نیروهای مسلح ایران برای تداوم مقاومت در صورت طولانی شدن جنگ گفت: به لحاظ نرمافزاری، روحی، انگیزشی و روانی، این آمادگی در واقع وجود دارد. اگر جنگ به مدت طولانی هم ادامه پیدا کند، ما میتوانیم جنگ را اداره کنیم و ادامه بدهیم. این در واقع یکی از — فکر میکنم — مزیتهای نسبی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ایران است.
تجربه اثباتشده مقاومت طولانی در جنگهای گذشته
وی خاطرنشان کرد: ما در جنگ گذشته و در جنگهای گذشته هم نشان دادیم — چه در مقاومت در مقابل ارتش بعث عراق که این ایام سالگرد آن دوران است و ما چهل و ششمین سالگرد دوران دفاع مقدسمان را داریم طی میکنیم — آنجا هم نشان دادیم که مقاومت ما میتواند برای سالهای سال ادامه پیدا کند. امروز هم به همین شکل است.
برتری تابآوری و انگیزه نیروهای مسلح ایران نسبت به ارتش آمریکا
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: اما در مقابل، ما ارتش آمریکا را داریم که یک ارتش پرهزینهای است، یک ارتش بسیار تجهیزاتمحور که کمتر به مسائل سرمایههای انسانی توجه دارد. انگیزه و روحیه، در واقع ایمان و باورهای کارکنانشان، آنها کمتر توجه دارند. و ما بیشتر — و انگیزه و ایمان و باورهای کارکنان ما به شدت در واقع قویتر است. ما دواممان و تابآوریمان در جنگ نسبت به دشمن خیلی بالاتر است. این را خود دشمن هم میداند و انشاءالله این تابآوری ادامه پیدا خواهد کرد. اگر جنگ ادامه پیدا کند، ما میتوانیم به مدت طولانی جنگ را مدیریت کنیم.
تشابهات دوران دفاع مقدس با جنگ جاری در برابر آمریکا
وی خاطرنشان کرد: بله، من فکر میکنم که یک سری تشابهاتی بین دوران دفاع مقدس اول ما که در مقابل رژیم بعث عراق مقاومت کردیم با جنگ جاری که در مقابل آمریکا قرار گرفتیم وجود دارد.
خطای محاسباتی صدام در آغاز جنگ تحمیلی
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: صدام حسین در سال ۱۳۵۹ دچار خطای محاسباتی شد. تصورش این بود که ساختارهای داخلی ایران هنوز درست شکل نگرفته، چون یک سال و نیم از پیروزی انقلاب فقط گذشته بود و ارتش جمهوری اسلامی ایران درگیر مقابله با تجزیهطلبان در ۵ استان مرزی بود. و البته که در کشور هم رئیسجمهوری بود که آقای بنیصدر جاسوس بیگانگان بود و این ساختار دفاعی قوی هنوز وجود نداشت.
پیشبینی جنگ توسط ارتش و تهیه طرحهای دفاعی
وی خاطرنشان کرد: البته ارتش بود؛ ارتش پیشبینی جنگ را داشت و به همین خاطر برای جنگ طرحهایی را تهیه کرده بود. اما صدام در واقع به دلیل آن روحیات جاهطلبانه خودش دچار خطای محاسباتی شد و جنگ را علیه ما آغاز کرد و خب به نتیجه نرسید.
پاسخ کوبنده نیروی هوایی ارتش تنها دو ساعت و نیم پس از آغاز تجاوز
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: به دلیل اینکه ما بلافاصله پاسخ دادیم. جنگ تجاوز نیروهای بعثی عراق در ساعت ۱۴ روز ۳۱ شهریور سال ۵۹ رخ داد. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۶:۳۰، یعنی دو ساعت و نیم بعد از آغاز جنگ، پاسخ دشمن را دادند. به تعبیری، هنوز موتور هواپیماهای عراقی که فرود آمده بودند بعد از تجاوز به خاک ما در فرودگاههای عراق خنک نشده بود و سرد نشده بود که جنگندههای نیروی هوایی ارتش بر فراز آسمان عراق پاسخ کوبندهای دادند. این خیلی مهم است. و ۲۴ ساعت بعد هم نیروی هوایی ما عملیات کمان ۹۹ را اجرا کرد که ۱۴۰ فروند جنگندههای نیروی هوایی در روز یکم مهرماه، یعنی ۲۴ ساعت بعد از شروع جنگ، در واقع پاسخ دشمن را دادند. پاسخ بسیار کوبندهای بود. این نشان میدهد که ارتش برای جنگ آماده بود، ارتش غافلگیر نشد.
توقف ماشین جنگی صدام پس از ۷۰ روز توسط نیروی زمینی ارتش
وی خاطرنشان کرد: نیروی زمینی ما هم بعد از ۷۰ روز، ماشین جنگی عظیم صدام را که متشکل از ۱۲ لشکر و ۲۹ تیپ رزمی و چندین گردان تکاوری بود و برخوردار از بیش از ۵۲۰۰ تانک و خودروی زرهی و ۳۶۰ فروند هواپیمای جنگنده بود، ارتش متوقف کرد. این ماشین جنگی در واقع متوقف شد بعد از ۷۰ روز و دشمن در اصطلاح نظامی ما میگوییم تثبیت شد.
اخراج ذلیلانه دشمن از سرزمینهای اشغالی در سال دوم جنگ
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: بعد هم به فاصله چند ماه که در سال دوم جنگ ما وارد شدیم، عملیاتهایی را طراحی کردیم و موفقیتآمیز اجرا کردیم که خوب باعث شد دشمن از کشور ما اخراج بشود و سرزمینهایی را که حدود ۱۵ هزار کیلومتر مربع بود به اشغال درآورده بود، دشمن ذلیلانه خارج شد.
خطای محاسباتی ترامپ و تصور ضعف ایران
وی خاطرنشان کرد: این توهم را ما در ترامپ هم، رئیسجمهور آمریکا، دیدیم. تصور رئیسجمهور آمریکا این بود که تحولات منطقه — مثل آسیبهایی که به گروه حماس وارد شده بود و همینطور حزبالله و یا سقوط اسد در سوریه و حالا تحولاتی در داخل ایران — در واقع این برداشت را داشتند، این برآورد راهبردی را از وضعیت داشتند که ایران در موقعیت و موضع ضعف است و بهترین زمان آن است که به ایران حمله شود.
پاسخ دو ساعته نیروهای مسلح ایران به تجاوز آمریکا
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: به همین خاطر در نهم اسفند به ایران حمله کرد. همانطور که خطای محاسباتی صدام به نتیجهای نرسید — یعنی اجازه نداد صدام به اهدافش برسد و ما مقابله کردیم — این خطای محاسباتی ترامپ هم به گونهای بود که ما وارد عمل شدیم. در این جنگ هم ما بعد از دو ساعت، رزمندگان نیروهای مسلح با موشک و پهپاد پاسخ دشمن را دادند. این خیلی نکته مهمی است.
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