معاندان نظام به دنبال تطهیر جنایات شاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی آقاجان پور ظهر یکشنبه در جمع فرماندهان ارشد و کارکنان پایور و وظیفه قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ و تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان با بیان اینکه امروز یک روز به یادماندنی برایم خواهد بود، اظهار کرد: لشکر ۳۰ پیاده گرگان نقش بسیار مهمی دردوران دفاع مقدس ایفا کرد.

حجت الاسلام آقاجان پور افزود: در دوران دفاع مقدس، عزیزانی در لشکر ۳۰ بودند که با دشمن جنگیدند، تعدادی از آنها به درجه رفیع شهادت رسیدند و عده ای نیز جانباز شدند اما اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران در اختیار دشمن قرار بگیرد.

وی خطاب به کارکنان پایور و وظیفه حاضر بیان کرد: اگر تاریخ را مطالعه کنید می بینید در طول جنگ‌هایی که در ایران به وقوع پیوست، سران نالایق بخشی از خاک ایران را به بیگانگان واگذار کردند.

جانشین رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا تصریح کرد: رزمندگان ما در طول هشت سال در مقابل دشمنی که حمایت دنیا را پشت خود می دید دلاورانه مقاومت کردند و نه تنها دشمن را وادار به عقب نشینی کردند بلکه دشمن به چنان ذلتی افتاد که ملتمسانه درخواست پایان جنگ داد.

حجت الاسلام آقاجان پور افزود: برای نخستین بار در طول تاریخ ایران حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار بیگانگان قرار نگرفت این ـبه برکت مجاهدت های مردان دلیر این سرزمین بود.

وی به شرایط سیاسی دوران رژیم شاه اشاره کرد و گفت: سران وقت رژیم ایران، وابسته به اجانب بودند و به سادگی اجازه دخالت در تمامی امور سیاسی و نظامی کشور را صادر می کردند.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح در آن دوران با ملت همراهی نمی کرد و ارتش کشور در اختیار مستشاران و نظامیان امریکایی بود.

این مسئول عقیدتی سیاسی نهاد رهبری تصریح کرد: صنایع و فناوری ایران به حدی وابسته به غرب بود که پس از پیروزی انقلاب کارشناسان می گفتند نیروی مسلح و صنعت ایران زمین‌گیر می شود.

حجت الاسلام آقاجان پور یادآور شد: خوشبین ترین تحلیلگران آن زمان هم فکر نمی کردند ملت ما در مقابل رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایستادگی کند و انقلاب در ایران پیروز شود.

وی به فضاسازی تبلیغاتی معاندان نظام اشاره و اظهار کرد: دشمنان نظام در فضای مجازی فضای مسمومی را تبلیغ و جنایات شاه را تطهیر می کنند و دائم می پرسند دستاورد انقلاب چه بود؟

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی از آن جهت پیروز شد که مردم ما نمی خواستند نوکر اجانب و آمریکا باشند و به دنبال استقلال و آزادی بودند.

جانشین رئیس دفتر عقیدتی سیاسی مقام معظم رهبری اظهار کرد: آنان که سالیان متمادی ملت و حاکمیت ایران را در اختیار خود داشتند، پس از پیروزی انقلاب ساکت ننشستند و اقدام به توطئه و فتنه های بسیار در خاک کشور کردند.

حجت الاسلام آقاجان پور با بیان اینکه مشکلات بیکاری و معیشتی قابل انکار نیست، گفت: مدیران ما باید همت کتند و به فرموده مقام معظم رهبری آستین های خود را برای حل مشکلات کشور و ملت بالا بزنند.

وی با تاکید بر اینکه کشور نیازمند مدیریت انقلابی است، بیان کرد: کشور ما ذخایر و منابع طبیعی بسیاری دارد که با مدیریت صحیح و دقیق می توان به رفع مشکلات اقتصادی منجر شود.

وی در پایان با تقدیر از تلاش های ارتش جمهوری اسلامی گفت: در بدنه نیروهای مسلح و به ویژه ارتش سرافراز، مدیریت قوی دیده می شود و امیدوارم شاهد پیشرفت و حل مشکلات جامعه باشیم.