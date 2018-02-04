  1. استانها
  2. همدان
۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۴

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان عنوان کرد:

ممانعت برخی دستگاه‌های اجرایی همدان از ارائه اطلاعات اموال مازاد

ممانعت برخی دستگاه‌های اجرایی همدان از ارائه اطلاعات اموال مازاد

همدان - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه باید دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی در سامانه«سادا» ثبت شود از ممانعت برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات اموال مازاد انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر محمودی ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران بابیان اینکه از سال ۸۲ تا کنون ۶ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری خارجی ۶۶.۱ میلیون دلار معادل ۲۳۸ میلیارد تومان در استان همدان به بهره‌برداری رسیده است، گفت: پروژه‌هایی با ۷۵۰ میلیون دلار معادل ۲۵۴۹ میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی در استان همدان در حال پیگیری و اجراست.

محمودی با بیان اینکه سرمایه‌گذارانی از کشورهای عراق، ایتالیا، آلمان، ترکیه، هلند، دانمارک و ایرلند در این پروژه‌ها مشارکت داشته اند، گفت: احداث نیروگاه ۷ مگاواتی با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری شرکت آلمانی در شهرستان کبودراهنگ در حال اخذ استعلام است.

وی عنوان کرد: در زمینه سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های ۳۰ مگاواتی، ۲۰۰ مگاواتی و ۱۰۰ مگاواتی نیز در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران هستیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به سامانه «سادا» اشاره کرد و با بیان اینکه رصد دقیق و به روز رسانی اطلاعات اموال دولتی می‌تواند رهاسازی بخش عظیمی از دارایی‌ها و صرفه‌جویی در بودجه کشور را در پی داشته باشد، افزود: با استفاده درست و مطلوب از این اطلاعات می‌توان علاوه بر افزایش کارایی اموال دولت، وجوهی نیز از این محل به حساب دولت واریز و از این طریق تأمین منابع مالی پایدار را رقم زد و بدهی‌هایی که به دلایل مختلف از طریق دستگاه‌های اجرایی به دولت تحمیل شده را مدیریت کرد.

وی بابیان اینکه سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی «سادا» سامانه‌ای برای جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی است، گفت: در این سامانه، تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی باید اسناد و املاک مربوط به خود را ثبت کنند.

محمودی پروژه مولدسازی مدیریت بدهی و دارایی‌های دولت را یکی از پروژه‌های مهم اولویت‌دار دانست و افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که تمام اموال منقول و غیرمنقول استان در سامانه سادا ثبت شود چرا که دولت باید بداند میزان دارایی، بدهی‌ها و اموالش چقدر است و آیا از این اموال به درستی استقاده می‌شود یا خیر؟

وی گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند تا پایان سال اموال خود را در این سامانه ثبت کنند و هر دستگاهی نتواند اموالش را در سامانه ثبت کند تحت شرایطی به  مزایده گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ۶ دستگاه استان همدان در زمینه ثبت دارایی‌ها در سامانه سادا صفر بوده است، تأکید کرد: از ابتدای سال در چندین نوبت اطلاع‌رسانی کردیم که دستگاه‌های استان نسبت به ثبت دارایی‌های خود اقدام کنند که دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه بوعلی‌سینا، سازمان حج و زیارت، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت غله و بازرگانی منطقه ۱۳ از دستگاه‌هایی هستند که دارایی‌های خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند.

وی با یادآوری اینکه دولت درصدد است اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی را فروخته و به خزانه واریز کند، تأکید کرد: میزان بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی مبنای تخصیص اعتبار از سوی سازمان مدیریت است بنابراین این اقدام کاری کارشناسی در راستای انضباط مالی است.

کد مطلب 4219051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها