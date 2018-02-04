به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر محمودی ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران بابیان اینکه از سال ۸۲ تا کنون ۶ طرح با مجموع سرمایهگذاری خارجی ۶۶.۱ میلیون دلار معادل ۲۳۸ میلیارد تومان در استان همدان به بهرهبرداری رسیده است، گفت: پروژههایی با ۷۵۰ میلیون دلار معادل ۲۵۴۹ میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی در استان همدان در حال پیگیری و اجراست.
محمودی با بیان اینکه سرمایهگذارانی از کشورهای عراق، ایتالیا، آلمان، ترکیه، هلند، دانمارک و ایرلند در این پروژهها مشارکت داشته اند، گفت: احداث نیروگاه ۷ مگاواتی با سرمایهگذاری ۱۰ میلیون دلاری شرکت آلمانی در شهرستان کبودراهنگ در حال اخذ استعلام است.
وی عنوان کرد: در زمینه سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای ۳۰ مگاواتی، ۲۰۰ مگاواتی و ۱۰۰ مگاواتی نیز در حال مذاکره با سرمایهگذاران هستیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به سامانه «سادا» اشاره کرد و با بیان اینکه رصد دقیق و به روز رسانی اطلاعات اموال دولتی میتواند رهاسازی بخش عظیمی از داراییها و صرفهجویی در بودجه کشور را در پی داشته باشد، افزود: با استفاده درست و مطلوب از این اطلاعات میتوان علاوه بر افزایش کارایی اموال دولت، وجوهی نیز از این محل به حساب دولت واریز و از این طریق تأمین منابع مالی پایدار را رقم زد و بدهیهایی که به دلایل مختلف از طریق دستگاههای اجرایی به دولت تحمیل شده را مدیریت کرد.
وی بابیان اینکه سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی «سادا» سامانهای برای جمعآوری و مدیریت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی است، گفت: در این سامانه، تمامی دستگاههای اجرایی دولتی باید اسناد و املاک مربوط به خود را ثبت کنند.
محمودی پروژه مولدسازی مدیریت بدهی و داراییهای دولت را یکی از پروژههای مهم اولویتدار دانست و افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که تمام اموال منقول و غیرمنقول استان در سامانه سادا ثبت شود چرا که دولت باید بداند میزان دارایی، بدهیها و اموالش چقدر است و آیا از این اموال به درستی استقاده میشود یا خیر؟
وی گفت: تمام دستگاههای اجرایی استان موظف هستند تا پایان سال اموال خود را در این سامانه ثبت کنند و هر دستگاهی نتواند اموالش را در سامانه ثبت کند تحت شرایطی به مزایده گذاشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه عملکرد ۶ دستگاه استان همدان در زمینه ثبت داراییها در سامانه سادا صفر بوده است، تأکید کرد: از ابتدای سال در چندین نوبت اطلاعرسانی کردیم که دستگاههای استان نسبت به ثبت داراییهای خود اقدام کنند که دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه بوعلیسینا، سازمان حج و زیارت، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابعطبیعی، ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت غله و بازرگانی منطقه ۱۳ از دستگاههایی هستند که داراییهای خود را در سامانه ثبت نکردهاند.
وی با یادآوری اینکه دولت درصدد است اموال مازاد دستگاههای اجرایی را فروخته و به خزانه واریز کند، تأکید کرد: میزان بدهیها و مطالبات دستگاههای اجرایی مبنای تخصیص اعتبار از سوی سازمان مدیریت است بنابراین این اقدام کاری کارشناسی در راستای انضباط مالی است.
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