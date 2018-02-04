به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسرائیل تایمز، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت که دولت او به دنبال جنگ نیست اما در برابر تنش های شدید در لبنان و مرز غزه، همه چیز را برای دفاع از خود انجام خواهد داد.

نتانیاهو در جلسه کابینه رژیم صهیونیستی که با حضور رئیس ستاد مشترک این رژیم برگزار شد، اعلام کرد که به «گادی ایزنکوت» اطمینان کامل دارد و ارتش رژیم صهیونیستی را قوی ترین ارتش خاورمیانه می داند.

نتانیاهو مدعی شد که همانطور که به «دونالد ترامپ» و به رهبران اروپایی و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه گفتم حضور ما در اینجا عامل اصلی مانع از گسترش اسلام افراطی به رهبری ایران و داعش در خاورمیانه است.

وی افزود: سوال این است که آیا ایران خود را در سوریه تقویت می کند یا این روند متوقف خواهد شد. اگر این روند متوقف نشود، ما آن را متوقف خواهیم کرد.

این اظهارات نتانیاهو در حالی است که رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته بارها به لبنان و فلسطینیان نوار غزه و کرانه باختری حمله نظامی کرده است و زنان و کودکان را هدف قرار داده است.