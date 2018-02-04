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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۹

فوتسال جام ملت‌های آسیا؛

شکست سنگین تیم ملی چین مقابل ایران/ صعود ملی پوشان به مرحله بعد

شکست سنگین تیم ملی چین مقابل ایران/ صعود ملی پوشان به مرحله بعد

تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا مقابل چین پیروز شد و صعودش به دور دوم را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی خود در مسابقات جام ملتهای آسیا (چین تایپه) امروز یکشنبه و از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف تیم چین رفت و موفق شد با نتیجه ۱۱ بر یک به پیروزی برسد.

برای ایران در این مسابقه حسین طیبی (۳ بار)، فرهاد توکلی (۲ بار)، مهدی جاوید (۲ بار)، علی اصغر حسن زاده (۲ بار)، احمد اسماعیل پور و محمد شجری گلزنی کردند.

فرهاد توکلی در دقایق پایانی این بازی دچار مصدومیت شد و زمین را ترک کرد.

ایران در اولین بازی خود موفق شده بود با ۱۴ گل میانمار را شکست بدهد. به این ترتیب ایران با ۶ امتیاز در صدر جدول گروه سوم باقی ماند و صعودش به مرحله بعد را قطعی کرد.

در دیگر بازی امروز تیم عراق با نتیجه ۳ بر ۲ میانمار را شکست داد تا عراقی ها هم صعودشان را به مرحله بعد قطعی کنند. 

به این ترتیب ایران و عراق روز سه شنبه برای تعیین صدرنشین به مصاف هم می روند.

کد مطلب 4219180

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