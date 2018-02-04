کشف جسد ۲۰ پناهجو در آب های مراکش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقام های مراکش از کشف جسد ۲۰ نفر در ساحل ملیلا در نزدیکی مرز با مراکش خبر دادند.

به گفته تیم امداد ساحلی مراکشی اعزام شده به منطقه این افراد به احتمال زیاد پناهجویانی بوده اند که به امید رسیدن به اروپا از صحرای غربی راهی آبهای مراکش شده اند.

گفته می شود کشتی قاچاقیچان پناهجویان به هشدارهای سازمان هواشناسی مراکش در خصوص وقوع طوفان در منطقه توجه نکرده و در نتیجه قربانی دریای مواج مدیترانه شده اند.

لازم به ذکر است شهر ساحلی ملیلا در اسپانیا نزدیکترین خشکی به قاره آفریقا محسوب شده و با سواحل مراکش تنها ۱۲ کیلومتر فاصله دارد.

همین مساله منجر به جذب تعداد زیادی از پناهجویان آفریقایی به سمت آبهای مراکش و نهایتا شهر ملیلا شده است.