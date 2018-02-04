  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۲۵

کشف جسد ۲۰ پناهجو در آب های مراکش

کشف جسد ۲۰ پناهجو در آب های مراکش

گارد ساحلی مراکش از کشف اجساد ۲۰ پناهجو در آب های ساحلی میان این کشور و اسپانیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقام های مراکش از کشف جسد ۲۰ نفر در ساحل ملیلا در نزدیکی مرز با مراکش خبر دادند.

به گفته تیم امداد ساحلی مراکشی اعزام شده به منطقه این افراد به احتمال زیاد پناهجویانی بوده اند که به امید رسیدن به اروپا از صحرای غربی راهی آبهای مراکش شده اند.

گفته می شود کشتی قاچاقیچان پناهجویان به هشدارهای سازمان هواشناسی مراکش در خصوص وقوع طوفان در منطقه توجه نکرده و در نتیجه قربانی دریای مواج مدیترانه شده اند.

لازم به ذکر است شهر ساحلی ملیلا در اسپانیا نزدیکترین خشکی به قاره آفریقا محسوب شده و با سواحل مراکش تنها ۱۲ کیلومتر فاصله دارد.

همین مساله منجر به جذب تعداد زیادی از پناهجویان آفریقایی به سمت آبهای مراکش و نهایتا شهر ملیلا شده است. 

کد مطلب 4219399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها